Verbic w dorobku ma m.in. mistrzostwo i Puchar Danii (2016 i 2017) oraz mistrzostwo i Puchar Ukrainy (2021). Od początku kariery w drużynie narodowej, w której zadebiutował w 2015 roku, zdobył pięć bramek. Doświadczenie zebrał także w 59 dotychczasowych występach w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

W związku z rozpoczętym 24 lutego atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę w ubiegłym tygodniu, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) zawiesiła do 30 czerwca kontrakty zagranicznych zawodników, którzy występowali w klubach krajów uwikłanych w ten konflikt zbrojny. Piłkarze do 7 kwietnia mogą poszukiwać tymczasowych pracodawców.

Rozmowy o przejściu Benjamina do Legii rozpoczęliśmy w lutym, ale obserwowaliśmy go znacznie wcześniej. Oczywiście, z powodu wojny na Ukrainie otworzyły się inne możliwości. Oczekiwania są bardzo konkretnie: ma nam pomóc w wygrywaniu meczów. Nadal nie mamy komfortowej sytuacji w tabeli i każda pozycja wyżej jest dla nas cenna, również ze względu przychodów. Tym ruchem zwiększamy sobie też szanse w Pucharze Polski - skomentował dyrektor sportowy warszawskiego klubu Jacek Zieliński, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Legii.

Piłkarską karierę Verbic rozpoczął w klubie ze swojego rodzinnego miasta - NK Celje. Do FC Kopenhaga przeniósł się w 2015 roku, a do Dynama Kijów trzy lata później.

Legia to wielki klub z wspaniałą historią, to najlepszy klub w Polsce. Mam nadzieję, że do końca sezonu pomogę zespołowi wygrać puchar i grać najlepiej jak potrafię w lidze - powiedział Słoweniec.

Legia zgromadziła w tym sezonie w ekstraklasie 28 punktów w 24 meczach i zajmuje 12. pozycję. Liderem jest Raków Częstochowa - 51 pkt w 25 spotkaniach. Ponadto warszawianie zagrają w lutym w półfinale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa.