Lechia od początku zaatakowała zdecydowanie i na efekty takiej taktyki nie trzeba było długo czekać, bowiem w 11. minucie biało-zieloni objęli prowadzenie. W tej sytuacji Łukasz Zwoliński najpierw stracił piłkę, ale nie zdołał jej wybić Piotr Wlazło i napastnik gospodarzy mocnym uderzeniem z 10 metrów pokonał Pawieła Pawluczenkę.

Impet gdańszczan nie zmalał, a wynik mógł, w 20 minucie oraz 60 sekund później, podwyższyć autor pierwszego gola. Najpierw po dośrodkowaniu Rafała Pietrzaka Zwoliński posłał piłkę obok bramki, a za chwilę, po poddaniu Macieja Gajosa, trafił w słupek.

Niewiele brakowało, aby te okazje się zemściły, a pierwszy groźniejszy atak przyjezdnych zakończył powodzeniem, jednak w 24. minucie Muris Mesanovic fatalnie spudłował.

Z czasem gra się wyrównała, ale Termalika nie była w stanie do przerwy poważniej zagrozić bramce Dusana Kuciaka.

Drugą połowę zawodnicy obu zespołów solidarnie przedreptali. Stała ona na fatalnym poziomie - brakowało w niej tempa, agresji, zdecydowania i sytuacji.

Na jej początku goście mieli optyczną przewagę, jednak nadal nie potrafili wypracować sobie dogodnej okazji i w sumie nie oddali celnego strzału na bramkę rywali. Dopiero w 75. minucie Samuel Stefanik główkował nad poprzeczką, a w pierwszej minucie doliczonego czasu zza pola karnego, także nad bramką, uderzył Artem Putiwcew.

Wcześniej lekkie strzały oddali lechiści, Jarosław Kubicki i wyjątkowo nieskuteczny w tym meczu Zwoliński. Tymczasem w czwartej minucie doliczonego czasu, za sprawą rezerwowych, gdańszczanie podwyższyli prowadzenie.

Conrado wyprowadził kontrę lewym skrzydłem, wyłożył piłkę na środek pola karnego do Flavio Paixao, a ten skierował ją do praktycznie pustej bramki. Był to 98. gol portugalskiego napastnika w ekstraklasie.

Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Łukasz Zwoliński (11), 2:0 Flavio Paixao (90+4)

Żółta kartka - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Piotr Wlazło, Artem Putiwcew, Adam Radwański

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów: 4 677

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Joseph Ceesay, Michał Nalepa, Mario Maloca, Rafał Pietrzak - Christian Clemens (67. Kacper Sezonienko), Jarosław Kubicki, Maciej Gajos (90+1. Kristers Tobers), Jakub Kałuziński (67. Marco Terrazzino), Ilkay Durmus (77. Conrado) - Łukasz Zwoliński (77. Flavio Paixao)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Pawieł Pawluczenko - Nemanja Tekijaski, Piotr Wlazło, Artem Putiwcew - Adam Radwański (81. Marcin Grabowski), Andrij Dombrowskyj, Michal Hubinek (81. Maciej Ambrosiewicz), Matej Hybs - Muris Mesanovic (63. Roland Varga), Tomas Poznar (38. Kacper Śpiewak), Dawid Kocyła (63. Samuel Stefanik)