Brzęczka z Wisłą Płock łączą miłe wspomnienia. To właśnie praca w tym klubie wypromowała go do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski.

Mieliśmy fajny sezon, który zakończyliśmy na piątym miejscu, a gdyby nie błędy sędziowskie w ostatniej kolejce, to awansowalibyśmy do europejskich pucharów z czwartej lokaty. Była tam wspaniała atmosfera - przypomniał.

Szkoleniowiec nie krył pochwał pod adresem płockiego zespołu za to, jak prezentuje się w tym sezonie.

Patrząc na ich pozycję w tabeli i liczbę zdobytych punktów, są chyba największą niespodzianką obecnych rozgrywek. To bardzo dobrze wybiegana, agresywna drużyna, posiadająca świetnie wyszkolonych technicznie piłkarzy. Ze statystyk wynika, że są drugim zespołem ekstraklasy jeśli chodzi o bramki zdobywane ze stałych fragmentów gry - podkreślił.

"Dla nas liczy się tylko zwycięstwo"

Krakowska Wisła notuje serię trzech meczów bez porażki, ale dwa z nich "tylko" zremisowała, co w jej sytuacji w tabeli nie było optymalnym rozwiązaniem.

Dla nas liczy się tylko zwycięstwo i tak już będzie do końca sezonu. Nikomu nie życzę spadku, ale wierzę, że w gronie trzech zespołów, które spotka ten los nie będzie Wisły. Mamy świadomość, że nie będzie to łatwe zadanie, ale jest wiara w naszą pracę, a to co pokazujemy na boisku sprawia, że jestem optymistycznie nastrojony i 21 maja będziemy mogli się uśmiechnąć - stwierdził Brzęczek.

Sytuacja kadrowa się polepsza

W poniedziałkowym meczu trener "Białej Gwiazdy" tradycyjnie nie będzie mógł skorzystać z Jakuba Błaszczykowskiego i Alana Urygi. Zabraknie także Josepha Colleya i Piotra Starzyńskiego. Ten pierwszy wciąż ma stan zapalny i dopiero w przyszłym tygodniu może wznowić treningi. Z kolei Starzyński podczas meczu Centralnej Ligi Juniorów doznał pęknięcia piątej kości śródstopia, a to oznacza przerwę do końca sezonu.

Po pauzie za kartki wraca pomocnik Enis Fazlagic, ponadto treningi z zespołem wznowili Patryk Plewka i Mateusz Młyński, ale trudno spodziewać się, aby znalazło się dla nich miejsce w kadrze na najbliższe spotkanie.

Poniedziałkowy mecz rozpocznie się w Krakowie godz. 19.00. W poprzednim spotkaniu tych drużyn lepsza była ekipa z Płocka, która wygrała u siebie 2:0.