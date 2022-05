Urlopy potrwają ponad trzy tygodnie. To moim zdaniem minimum, żeby zawodnicy mogli się zregenerować, wypocząć i z pełnym zapałem przystąpić do przygotowań. Wielu zmian personalnych nie będzie. Będą korekty. Chcielibyśmy, aby do nas dołączyło dwóch, trzech zawodników. Okienko transferowe jest otwarte do końca sierpnia, więc to się może wydarzyć nie od razu - powiedział trener gliwiczan Waldemar Fornalik.

Prowadzona przez niego drużyna po jesiennej części rozgrywek zajmowała 12. miejsce w tabeli, wiosną spisywała się dużo lepiej i finiszowała na piątej pozycji.

Sparingowymi rywalami Piasta będą kolejno Kuźnia Ustroń, podczas zgrupowania w Arłamowie Sandecja Nowy Sącz i Resovia Rzeszów, a po powrocie Stal Rzeszów i na koniec przedstawiciel czeskiej ekstraklasy - Sigma Ołomuniec.

Autor: Piotr Girczys.