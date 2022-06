Wlazło, który poprzednio występował w Bruk-Becie Termalice Nieciecza, podpisał dwuletnią umowę.

Urodził się 3 czerwca 1989 r. w Radomiu i tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Jest wychowankiem Radomiaka. W seniorskiej piłce debiutował właśnie w jego barwach na szczeblu trzeciej ligi. Od 2009 r. był graczem Widzewa, dwa lata później wrócił do Radomiaka, by w 2013 r. przenieść się do Wisły Płock. Z tym klubem awansował do ekstraklasy. Swój debiut zaliczył w wygranym 2:1 meczu z Lechią Gdańsk, 15 lipca 2016 - przypomniano w piątkowym komunikacie Stali.

W sierpniu 2017 r. - po dwóch kolejkach ligowych - 33-letni defensywny pomocnik przeniósł się do Jagiellonii Białystok, zaś w październiku 2018 r. pojawił się w Niecieczy. Łącznie w ekstraklasie zagrał w 90 meczach, zdobywając 18 bramek.

Stal nowy sezon rozpocznie od spotkania z Lechem Poznań (w weekend 16/17 lipca). Poprzedni zakończyła na 14. miejscu w tabeli z dorobkiem 37 pkt.

