Sykora trafił do Poznania latem w 2020 roku. W polskiej lidze rozegrał łącznie 26 spotkań, w których zaliczył cztery asysty. Wystąpił w siedmiu meczach w europejskich pucharach - w eliminacjach, a także fazie grupowej Ligi Europy.

W minionych rozgrywkach, po kilku meczach ligowych w Lechu, był wypożyczony do Viktorii Pilzno, w której był zawodnikiem podstawowego składu i rozegrał 29 meczów. Strzelił cztery gole i zaliczył siedem asyst dokładając swoją cegiełkę do wywalczenia przez jego klub mistrzostwa Czech. Jesienią ubiegłego roku, po kilku latach przerwy, wrócił do reprezentacji narodowej.

Latem znów pojawił się w Poznaniu, ale wówczas między klubami toczyły się już rozmowy w sprawie transferu definitywnego do Viktorii. Obie strony doszły do porozumienia i Czech definitywnie pożegnał się z "Kolejorzem".