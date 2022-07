Gole dla ekipy z Dolnego Śląska strzelili: Dennins Jastrzębski (17), Piotr Samiec-Talar (77), Caye Quintana (83), a w spotkaniu z ND Gorica Adrian Łyszczarz (82-karny).

Trener Śląska Ivan Djurdjevic w meczu z Zalaegerszegi nie dokonał żadnej zmiany i rozegrał go jedną jedenastką. W drugim spotkaniu szansę pokazania się dostali piłkarze których zabrakło na boisku w pierwszym sprawdzianie.

Mecz z Węgrami pokazał bardzo dużo. Najpierw wygrywaliśmy, potem przegrywaliśmy, a ostatecznie i tak zwyciężyliśmy. Zrobiliśmy, co będzie trzeba robić w lidze. Musimy reagować w trudnych momentach i grać do ostatniego gwizdka. Brakowało trochę jakości pod bramką rywala, bo mogliśmy strzelić więcej goli. Mam nadzieję, że za tydzień, w meczu z Zagłębiem wszystko będzie już wyglądało jak należy – powiedział po spotkaniu z Zalaegerszegi Petr Schwarz.

Dla wrocławskiej drużyny były to ostatnie sprawdziany przed startem nowego sezonu ekstraklasy. Wcześniej przegrali z Cukaricki Zagrzeb (0:1) i wygrali z Radnicki Nisz (3:1) oraz NK Radomlje (2:1). Jeszcze przed wyjazdem do Słowenii pokonali pierwszoligowy GKT Tychy (3:1). W czwartek Wojskowi kończą zgrupowanie i wracają do Polski a 15 lipca zmierzą się z KGHM Zagłębiem Lubin w pierwszej ligowej kolejce.