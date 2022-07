Żurawski w drugiej części sezonu 2020/21 rozegrał w Warcie 15 meczów i miał duży udział w sukcesie, jakim była piąta lokata drużyny na koniec rozgrywek. Potem wrócił do Pogoni, w poprzednim sezonie zaliczył 20 meczów zdobywając trzy gole. Pomocnik przeszedł do poznańskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Maciej Żurawski to zawodnik dobrze znany naszym kibicom. Cieszymy się, że udało się pozyskać go na zasadzie transferu definitywnego. To jasny sygnał, że jako klub stawiamy na zawodników młodych o dużym potencjale. Maciej nie tylko w barwach Warty udowadniał swoją wartość na boiskach ekstraklasy. Jestem przekonany o tym, że potwierdzi to w tym sezonie i stanie się jednym z liderów naszego zespołu - powiedział Piotr Barłóg, pełnomocnik zarządu klubu ds. sportowych.

Żurawski jest też młodzieżowym reprezentantem Polski. Uzbierał dotychczas 23 mecze w barwach narodowych, w różnych kategoriach wiekowych. Strzelił 3 gole. Po raz ostatni zagrał w kadrze do lat 21 w marcu tego roku, kiedy to "biało-czerwoni" zremisowali 1:1 z Węgrami.

Na pewno przychodzę po to, żeby nadal rozwijać się piłkarsko. Uważam, że w Warcie będę miał większe szanse na regularne granie i mam nadzieję, że w jak największym stopniu pomogę drużynie w osiąganiu sukcesów. W szatni znam większość chłopaków, a z nowymi zawodnikami na pewno szybko się poznamy i będziemy się dogadywali. Przez ostatni rok na pewno zmieniłem się, jeśli chodzi o moją psychikę. Jeszcze lepiej wiem, do czego chcę dążyć i myślę, że Warta jest idealnym miejscem do tego, żebym mógł osiągnąć ten cel - przyznał Żurawski cytowany przez oficjalną stronę klubową.

To trzeci nowym zawodnik pozyskany przez Wartę w trakcie letniego okresu transferowego. Wcześniej klub pozyskał Kamila Kościelnego i Greka Dimitrisa Stavropoulosa, a także przedłużył wypożyczenie Miłosza Szczepańskiego.