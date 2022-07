Najbliższa kolejka ekstraklasy rozpocznie się od starcia Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin. "Miedziowi" w dwóch meczach zdobyli jeden punkt, ale czekają wciąż na pierwszego gola w sezonie.

Z kolei Piast na inaugurację przegrał z Jagiellonią Białystok 0:2, a przed tygodniem pauzował wskutek przełożenia spotkania z Rakowem Częstochowa.

Drugim piątkowym pojedynku Cracovia zmierzy się z Legią Warszawa. "Pasy" są wiceliderem ekstraklasy i mają komplet punktów. Zespół trenera Jacka Zielińskiego wygrał po 2:0 z Górnikiem Zabrze i Koroną. Natomiast Legia po remisie w Kielcach 1:1 odniosła zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin 2:0 i ma cztery "oczka".

"Wyznaczyliśmy sobie pewien kierunek, w którym chcemy zmierzać. Będziemy kroczyć obraną drogą, a to wymaga czasu. Jesteśmy na początku sezonu, a każdy początek bywa wyboisty, ale widać już postęp. Ważne jest, aby nie patrzeć na całość w krótkim czasie, tylko w szerszej perspektywie. Ludzie w klubie wiedzą to i zachowują spokój" - zapewnił trener Legii Kosta Runjaic, który stracił sprzedanego do Francji stopera Mateusza Wieteskę.

W jego drużynie zabraknie też m.in. Serba Filipa Mladenovica, który otrzymał wolne z powodu narodzin dziecka, oraz kontuzjowanego Słoweńca Blaza Kramera.

W sobotę na boisko wyjdą drużyny, które czekają na pierwsze zwycięstwo - Radomiak podejmie Górnik Zabrze, a Miedź w pierwszym po awansie spotkaniu przed własną publicznością zagra z zamykającą tabelę Wartą Poznań. W Legnicy dojdzie jednocześnie do rywalizacji dwóch z trzech najmłodszych szkoleniowców ekstraklasy - 39-letniego Wojciecha Łobodzińskiego i 32-letniego Dawida Szulczka.

Niedziela zarezerwowana została dla drużyn uczestniczących w europejskich pucharach. Na pierwszy plan wysuwa się starcie Lecha z Wisłą. Mistrzowie Polski przystąpią do gry po rewanżu z Dinamem Batumi w eliminacjach Ligi Konferencji i poszukają pierwszych punktów w sezonie, bo na inaugurację ulegli Stali Mielec 0:2, a w 2. kolejce pauzowali.

"Nafciarze" rozpoczęli rozgrywki w wysokiego "c" - są jedną z dwóch drużyn z kompletem sześciu punktów, a do tego mają imponujący bilans bramek 7-0. Zapracowali na ten dorobek wygranymi z Lechią Gdańsk 3:0 i Wartą 4:0.

Do Szczecina - tym razem w roli trenera Jagiellonii Białystok - wróci w niedzielę Maciej Stolarczyk, który przez lata związany był z Pogonią jako zawodnik, a później trener. Obie drużyny po dwóch kolejkach mają po trzy punkty.

W Częstochowie Raków, którego czeka długi powrót z Kazachstanu, podejmie Stal. W Mielcu latem doszło do prawdziwej kadrowej rewolucji, ale praktycznie nowy zespół stworzony przez trenera Adama Majewskiego spisuje się jak na razie dobrze i dwóch występach zdobył cztery punkty. W ekipie wicemistrza Polski znowu postawiono na stabilizację, która ma zapewnić drużynie Marka Papszuna czołowe pozycje w lidze i udaną przygodę z Ligą Konferencji.

W terminarzu 3. kolejki jest też mecz Widzewa Łódź z Lechią. Jeśli jednak gdański zespół wyeliminuje w czwartek Rapid Wiedeń i awansuje do 3. rundy kwalifikacji LK, to kolejne spotkanie czeka go na Cyprze już we wtorek, więc Ekstraklasa SA - spółka organizująca rozgrywki - poinformowała z wyprzedzeniem, że w takim przypadku ligowy pojedynek biało-zielonych zostanie przełożony.

Kolejkę zakończy w poniedziałek potyczka Korony Kielce z dobrze spisującym się pod wodzą trenera Ivana Djurdjevica Śląskiem Wrocław.