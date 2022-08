Jaroszyński ma w drużynie prowadzonej przez Jacka Zielińskiego zastąpić na lewej obronie Kamila Pestkę, który zerwał więzadła w kolanie i czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja.

Reklama

Dla Jaroszyńskiego to powrót do Cracovii. Wychowanek Górnika Łęczna został piłkarzem "Pasów" w 2011 roku. W barwach krakowskiego klubu rozegrał 62 mecze w ekstraklasie i zdobył jedną bramkę.

Latem 2017 roku został sprzedany za 400 tysięcy euro do Chievo Werona. Spędził tam dwa sezony i za 4 miliony euro został sprzedany do CFC Genoa. Od razu jednak został wypożyczany do klubów Serie B - Salernitany (dwukrotnie), a także do Pescary. Z tym pierwszym klubem w 2021 roku wywalczył awans do Seria A i został wykupiony. W minionym sezonie zagrał tylko w 13 meczach Salernitany, a w obecnym nie pojawił się na boisku.

Cracovia zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli ekstraklasy. W najbliższym meczu zagra w sobotę na swoim stadionie z Rakowem Częstochowa.