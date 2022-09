Przez pierwsze 20 minut mecz miał wyrównany przebieg i żadnej z drużyn nie udało się wypracować dobrej okazji bramkowej. Trochę bardziej byli aktywni gospodarze, ale to oni stracili gola. Benjamin Kallman wygrał walkę o piłkę z Pedro Justiniano, potem minął Rafaela Rossiego i wyłożył piłkę Jakubowi Myszorowi. Skrzydłowy Cracovii nie miał już problemów, aby z kilku metrów trafić do pustej bramki. To był pierwszy gol Myszora w tym sezonie. Zawodnik ten poprzednio do siatki trafił także w Radomiu – 22 kwietnia. "Pasy" wygrały wówczas 1:0.

Reklama

Myszor mógł podwyższyć wynik w 43. minucie. Dostał dobre podanie od Karola Knapa, ale jego strzał z pierwszej piłki był zbyt lekki, aby pokonać Ojrzyńskiego. Już w doliczonym czasie gry goście mieli kolejną szansę do zdobycia bramki. Po strzale Jakuba Jugasa piłka odbiła się od poprzeczki.

Radomiak, który w pierwszej połowie przez 60 procent czasu gry utrzymywał się przy piłce, tylko raz zagroził bramce "Pasów". Było to jednak efektem błędu Karola Niemczyckiego przy wyprowadzaniu piłki. Błąd bramkarza Cracovii naprawił jednak Knap.

Na drugą połowę trener Lewandowski wprowadził do gry Roberta Alvesa, ale od 55. minuty gospodarze grali już w dziesięciu. Pedro Justiniano sfalował wychodzącego na czystą pozycję Myszora i musiał udać się do szatni.

Reklama

Po stracie zawodnika Radomiak dość niespodziewanie zaczął grać lepiej i zepchnął Cracovię do defensywny. Do wyrównania powinien doprowadzić Luis Machado. W 65. minucie Portugalczyk fatalnie spudłował, a chwilę później jego strzał z kilku metrów wspaniałą interwencją zatrzymał Niemczycki.

Reklama

Goście jednak opanowali sytuacje i w 73. minucie zadali drugi cios. Kallman świetnie rozegrał akcję z wprowadzonym chwilę wcześniej Otarem Kakabadze i precyzyjnym strzałem zdobył swoją trzecią bramkę w tym sezonie.

Gospodarze przestali już wierzyć w odrobienie strat. Dopiero w doliczonym czasie gry mogli zdobyć kontaktowego gola. Po strzale Mauridesa piłka odbiła się od słupka. Dzięki temu Niemczycki zachował piąte w tym sezonie czyste konto.

Cracovia odniosła drugie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie, a dla Radomiaka była to trzecia porażka na własnym stadionie.

Radomiak Radom - Cracovia Kraków 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Jakub Myszor (21), 0:2 Benjamin Kallman (73)

Żółta kartka – Radomiak Radom: Filipe Nascimento, Luis Machado. Cracovia Kraków: Takuto Oshima, Patryk Makuch, Jakub Jugas, Cornel Rapa, Florian Loshaj, Michal Siplak. Czerwona kartka – Radomiak: Pedro Justiniano (55-faul)

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Widzów: 2 642

Radomiak Radom: Jakub Ojrzyński – Mateusz Grzybek, Pedro Justiniano, Raphael Rossi, Dawid Abramowicz (76. Daniel Pik) – Leandro (60. Dariusz Pawłowski), Luizao (60. Mateusz Cichocki), Filipe Nascimento (46. Roberto Alves), Thabo Cele, Luis Machado (76. Lisandro Semedo) – Maurides

Cracovia Kraków: Karol Niemczycki – Jakub Jugas, Matej Rodin, Virgil Ghita – Cornel Rapa, Takuto Oshima, Karol Knap (65. Florian Loshaj), Michal Siplak – Jakub Myszor (65. Otar Kakabadze), Benjamin Kallman (90+3. Sebastian Strózik), Patryk Makuch (76. Paweł Jaroszyński)

autor: Grzegorz Wojtowicz