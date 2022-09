Mecz sędziował Daniel Stefański, ten sam, który w 8. kolejce pokazał Wiśle dwie czerwone kartki - Steve'owi Kapuadiemu i trenerowi Pavolowi Stano.

Reklama

Blisko kuriozalnego gola

Zawodnicy Wisły wyszli na murawę mocno zmotywowani i już w 1. minucie znakomity strzał z dystansu oddał Damian Rasak. Piłka poszybowała tuż nad poprzeczką.

W 15. minucie piłkę wywalczył grający na prawej stronie Davo, podał do Łukasza Sekulskiego, a ten przełożył ją z prawej na lewą nogę i oddał strzał, z którym z trudem poradził sobie Frantisek Plach.

W 35. minucie miała miejsce kuriozalna sytuacja. Krzysztof Kamiński wybijał piłkę od bramki, trafił w głowę Grzegorza Tomasiewicza, a odbita futbolówka wróciła i przeleciała nad poprzeczką. Chwilę później kibice nagrodzili oklaskami piękny strzał Rasaka z dystansu. Piłka leciała do siatki, ale po drodze odbiła się od nogi jednego z obrońców.

Reklama

W 42. minucie w znakomitej sytuacji znaleźli się goście. Po dośrodkowaniu Jakuba Holubka strzelał Jorge Felix, a strzał obronił Kamiński. Do szatni piłkarze schodzili z bezbramkowym remisem, choć to Wisła stworzyła więcej sytuacji i zaliczyła więcej strzałów na bramkę.

Reklama

Wisła zadała zabójczy cios tuż przed końcem

Po przerwie obraz gry niewiele się zmienił. Obie drużyny atakowały, ale żadna nie potrafiła stworzyć groźnej sytuacji pod bramką rywala. Wisła przeważała, ale wynik tego nie potwierdzał. Za to widać było, że płocczanie zgubili radość gry i łatwość zdobywania goli, jaką prezentowali w pierwszych sześciu pojedynkach tego sezonu. Niby potrafili doprowadzić piłkę pod bramkę przeciwnika, ale brakowało ostatniego strzału.

W 77. minucie boisko opuścił, z powodu kontuzji, Damian Kądzior, ale to nie osłabiło zespołu gości, którzy w 80. minucie mieli ogromną szansę na otwarcie wyniku. Tomasz Mokwa niby dośrodkowywał, a jednak piłka leciała prosto do bramki. Zawodnikowi Piasta nie udało się jednak zaskoczyć Kamińskiego.

Podobnie dwie minuty później szanse na zdobycie pierwszego gola mieli płocczanie, ale po strzale Filipa Lesniaka piłka trafiła w słupek.

Wreszcie w 88. min padł gol po akcji dwóch zawodników, którzy kilka minut wcześniej weszli na murawę. Piękne podanie od Dominika Furmana dotarło do Milana Kvocery, ten strzelił, ale piłka odbiła się od Placha i poleciała do Marko Kolara, który bez namysłu skierował ją do siatki. Futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i znalazła się w siatce. Jak się okazało, był to gol na wagę trzech punktów i powrotu, przynajmniej do soboty na fotel lidera.

Wisła Płock - Piast Gliwice 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Marko Kolar (88)

Żółta kartka - Piast Gliwice: Grzegorz Tomasiewicz, Constantin Reiner, Patryk Dziczek

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Widzów: 4 203

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Adam Chrzanowski, Anton Krywociuk, Jakub Rzeźniczak, Martin Sulek - Dominik Furman, Davo (86. Milan Kvocera), Damian Rasak (77. Filip Lesniak), Mateusz Szwoch (86. Miroslav Gono), Mateusz Lewandowski (77. Damian Warchoł) - Łukasz Sekulski (86. Marko Kolar)

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Tomasz Mokwa, Jakub Czerwiński, Constantin Reiner, Jakub Holubek - Grzegorz Tomasiewicz, Tom Hateley (69. Patryk Dziczek) - Damian Kądzior (77. Arkadiusz Pyrka), Michał Chrapek, Jorge Felix (87. Michał Kaput) - Alberto Toril (69. Rauno Sappinen)

Wyniki meczów 11. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

Wisła Płock - Piast Gliwice 1:0 (0:0)

Radomiak Radom - Cracovia Kraków 0:2 (0:1)



Pozostałe mecze kolejki

2022-10-01:

Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin (15.00)

Lech Poznań - Legia Warszawa (17.30)

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (20.30)

2022-10-02:

Miedź Legnica - PGE FKS Stal Mielec (12.30)

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (15.00)

Widzew Łódź - Raków Częstochowa (17.30)

2022-10-03:

Śląsk Wrocław - Warta Poznań (19.00)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)



1. Wisła Płock 11 6 2 3 22-12 20 +10

2. Legia Warszawa 10 6 2 2 14-13 20 +1

3. Raków Częstochowa 9 6 1 2 18-9 19 +9

4. Pogoń Szczecin 10 5 3 2 16-11 18 +5

5. Cracovia Kraków 11 5 2 4 14-9 17 +5

6. Widzew Łódź 10 5 1 4 14-10 16 +4

7. Lech Poznań 9 4 2 3 11-9 14 +2

8. Radomiak Radom 11 4 2 5 11-15 14 -4

9. Jagiellonia Białystok 10 3 4 3 15-12 13 +3

10. Górnik Zabrze 9 3 4 2 14-13 13 +1

11. KGHM Zagłębie Lubin 10 3 4 3 8-11 13 -3

12. Śląsk Wrocław 10 3 4 3 9-13 13 -4

13. PGE FKS Stal Mielec 10 4 1 5 12-17 13 -5

14. Korona Kielce 10 3 2 5 12-13 11 -1

15. Piast Gliwice 10 3 2 5 11-12 11 -1

16. Warta Poznań 10 3 2 5 8-12 11 -4

17. Miedź Legnica 9 1 2 6 11-18 5 -7

18. Lechia Gdańsk 9 1 2 6 8-19 5 -11



W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze



Mecze w następnej kolejce

2022-10-07:

PGE FKS Stal Mielec - Pogoń Szczecin (18.00)

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (20.30)

2022-10-08:

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze (15.00)

Legia Warszawa - Warta Poznań (17.30)

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk (20.00)

2022-10-09:

KGHM Zagłębie Lubin - Korona Kielce (15.00)

Lech Poznań - Radomiak Radom (17.30)

2022-10-10:

Raków Częstochowa - Miedź Legnica (18.00)

Piast Gliwice - Widzew Łódź (20.30)



Autor: Jolanta Marciniak