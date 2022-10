Jak podkreślił klub z Wrocławia, będzie to unikalne wydarzenie w skali ekstraklasy - 22 seniorów, którzy aktywnie angażują się w projekty poprawiające jakość życia osób starszych, wyprowadzi piłkarzy Śląska i Warty na murawę przed pierwszym gwizdkiem. Ponadto na trybunach stadionu na specjalne zaproszenie klubu zasiądzie kolejnych ponad 200 osób w wieku 60+.

Wielokrotnie podkreślamy, że jesteśmy klubem otwartym dla wszystkich wrocławian, zaangażowanym w sprawy ważne dla lokalnej społeczności i wspólna inicjatywa Śląska Wrocław, Fundacji Przyszłość Pokoleń oraz Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego jest tego kolejnym dowodem. Cieszymy się, że seniorzy odwiedzają nasze mecze, kibicują Śląskowi, a podczas spotkania z Wartą będą pełnić tak wyjątkową rolę – powiedział prezes Śląska Piotr Waśniewski.

W ten sposób Śląsk włączy się do uczczenia Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który przypada 1 października.

W samym tylko Wrocławiu mieszka aktualnie 177 tys. seniorów. To oznacza, że co czwarty mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska to osoba w wieku 60+.

Początek meczu Śląsk – Warta w poniedziałek o godz. 19.