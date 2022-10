Radosław Sobolewski został nowym trenerem piłkarzy Wisły Kraków. Zastąpił na tym stanowisku Jerzego Brzęczka, który podał się do dymisji. Umowa z nowym szkoleniowcem będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku i zawiera opcję jej przedłużenia w przypadku awansu do ekstraklasy.

45-letni Sobolewski to jeden z najlepszych piłkarzy w historii Wisły. W latach 2005-13 wywalczył z "Białą Gwiazdą" cztery tytuły mistrzowskie. Był też zawodnikiem: Jagiellonii Białystok, Wisły Płock, Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski i Górnika Zabrze. W dorobku ma też 37 występów w reprezentacji Polski. Reklama Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. W Wiśle pełnił rolę asystenta: Dariusza Wdowczyka, Kiko Ramireza, Joana Carrillo, Macieja Stolarczyka. Jesienią 2016 roku oraz jesienią 2017 roku przejmował tymczasową opiekę nad pierwszym zespołem prowadząc go w sumie w ośmiu spotkaniach. Ekstraklasa piłkarska. Mecze w czterech kolejnych sezonach wciąż w Canal+ Zobacz również Od sierpnia 2019 do kwietnia 2021 roku pełnił funkcję trenera Wisły Płock, która pod jego kierunkiem rozegrała 62 oficjalne mecze. 14 lutego Sobolewski wrócił do Wisły Kraków i zostając asystentem w sztabie Brzęczka. Reklama Jako trener Wisły zadebiutuje w piątkowym meczu ŁKS Łódź. "Biała Gwiazda" zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli 1. ligi z dorobkiem 17 punktów.