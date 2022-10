Po 13 seriach meczów na czele tabeli jest Raków Częstochowa, który wypracował już pięciopunktową przewagę nad Wisłą Płock i Legią Warszawa. Lider w sobotę podejmie słabo spisującą się Koronę. Kielczanie nie wygrali żadnego z ostatnich sześciu spotkań ligowych i spadli na 16. pozycję w tabeli, a w środku tygodnia odpadli z Pucharu Polski, ulegając w Łęcznej pierwszoligowemu Górnikowi.

Piłkarze trenera Marka Papszuna też nie mieli łatwo w Sosnowcu z występującym na zapleczu ekstraklasy Zagłębiem, ale jak na triumfatora dwóch poprzednich edycji pucharowych zmagań tuż przed końcem doliczonego czasu gry zdobyli jedynego gola i przechylili szalę na swoją stronę.

Kosta Runjaic zakończył pracę w Szczecinie

Więcej emocji powinny w 14. kolejce dostarczyć inne mecze niż w Częstochowie. O dotrzymanie kroku Rakowi w Warszawie powalczą Legia z piątą w tabeli i mającą dwa punkty mniej Pogonią. Spotkanie będzie mieć szczególny charakter szkoleniowca gospodarzy Kosty Runjaica. 51-letni Niemiec od listopada 2017 do maja tego roku pracował z... "Portowcami", których wprowadził do ligowej czołówki. Już przed końcem poprzedniego sezonu ogłosił, że kończy pracę w Szczecinie, ale przeniósł się do stolicy.

Jako szkoleniowiec Pogoni miał sposób na Legię, bo choć ta w tym czasie trzy razy zdobyła mistrzostwo kraju, to bilans z ekipą Runjaica miała niekorzystny. Z 11 rozegranych w tym okresie spotkań warszawianie wygrali trzy, dwa zremisowali i doznali sześciu porażek.

Piotr Stokowiec przeciw byłym podopiecznym z Lechii miał już okazję prowadzić Zagłębie. W kwietniu w Lubinie walczący o utrzymanie "Miedziowi" zremisowali z gdańskim rywalem 2:2, choć przegrywali 0:2. Teraz role się odwróciły i to gospodarze przystąpią do meczu w roli faworyta.

Zagłębie miało serię pięciu występów bez porażki, ale w poprzedniej kolejce uległo w Łodzi Widzewowi 0:3, a w środę z Pucharu Polski wyeliminował je drugoligowy Motor Lublin. Jednak 17 punktów i 12. pozycja w tabeli to coś, na co kibice i piłkarze Lechii chętnie by się zamienili, bo biało-zieloni zgromadzili tylko osiem "oczek" i wyprzedzają wyłącznie Miedź Legnica.

Stal podejmie Wisłę w Mielcu

Kolejna potyczka z trenerskimi podtekstami odbędzie się w Mielcu, gdzie nadspodziewanie dobrze spisująca się Stal podejmie Wisłę. Gospodarzy od poprzedniego sezonu prowadzi urodzony w Płocku Adam Majewski, który w Wiśle występował jako piłkarz, a później zdobywał szkoleniowe szlify. Jako pierwszy trener "Nafciarzy" jednak nie prowadził, a szansę dostał w najpierw w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn, a później trafił do Mielca, gdzie 49-latek osiąga wyniki przerastające oczekiwania.

Stal z 22 pkt jest szósta w tabeli i jeśli w sobotę wygra, to wyprzedzi chwalonych od początku rozgrywek za styl i skuteczność płocczan, prowadzonych przez Słowaka Pavola Stano. Będzie to pojedynek nie tylko szkoleniowców, ale i czołowych strzelców ligi - Holendra Saida Hamulica ze Stali, który zdobył dotychczas siedem goli, i Hiszpana Davo z Wisły, który ma osiem trafień i wraz ze swoim rodakiem Jesusem Imazem z Jagiellonii Białystok jest najskuteczniejszy.

W roli trenera najsłabszej do tej pory w stawce Miedzi zadebiutuje Grzegorz Mokry. Zadanie w pierwszym spotkaniu czeka go trudne, bo legniczanie w meczu beniaminków zagrają w Łodzi z czwartym w tabeli Widzewem.

Ze względu na rozgrywane w środku tygodnia mecze Pucharu Polski 14. kolejka zakończy się w poniedziałek, na który zaplanowano dwa spotkania.