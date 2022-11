Cracovia przystąpił do tego meczu osłabiona brakiem m.in. Otara Kakabadze. Gruzin kontuzji doznał podczas piątkowego treningu i został zastąpiony przez Michała Stacherę. Dla tego 21-letniego zawodnika, grającego na co dzień w zespole rezerw, był to debiut w meczu ekstraklasy. Z kolei Jagiellonia musiała radzić sobie bez swojego kluczowego napastnika – Marca Guala, który pauzował za kartki.

Mecz toczył się w trudnych warunkach atmosferycznych, przy dość mocnym deszczu. Pierwsza połowa była mało interesującym widowiskiem. Lekką przewagę posiadali goście, którzy wypracowali sobie jedną okazję do zdobycia bramki. W 13. minucie, pod dośrodkowaniu z rzutu rożnego Mateusz Skrzypczak oddał strzał z woleja, lecz Karol Niemczycki popisał się dobrą interwencją. Nastawiona na grę z kontrataku Cracovia przed przerwą oddała tylko jeden, zupełnie niegroźny strzał na bramkę rywala. Reklama Na początku drugiej połowy mecz został przerwany na kilka minut, gdyż kibice Jagiellonii odpalili pirotechnikę, a unoszący się nad murawą dym ograniczył widoczność. W 63. minucie gospodarze przeprowadzili wreszcie groźną akcję. Florian Loshaj oddał strzał z linii pola karnego, a piłka odbiła się od poprzeczki. Od tego momentu zaznaczyła się przewaga Cracovii. W 72. minucie bliski powodzenia był Matej Rodin. Jego strzał głową z trudem obronił Zlatan Alomerovic. Stoper "Pasów" coraz częściej gościł w polu karnym rywala i 5 minut później, po świetnym podaniu Jewhena Konoplanki umieścił piłkę w siatce. Dla Rodina był to pierwszy gol strzelony w tym sezonie. Reklama W 88. minucie bardzo bliski wyrównania był Jesus Imaz. Hiszpan jednak z kilku metrów posłał piłkę obok słupka. Goście kończyli mecz w „10”, gdyż czerwoną kartkę otrzymał Mateusz Kowalski. Arbiter najpierw pokazał mu żółtą, ale po obejrzeniu faulu na monitorze zdecydował się wykluczyć tego zawodnika z gry. Jagiellonia poniosła drugą porażkę z rzędu, a jej seria meczów bez wygranej zwiększyła się do pięciu. Cracovia z kolei po raz drugi z kolei wywalczyła komplet punktów i przerwała serię trzech spotkań bez wygranej na własnym stadionie. Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Matej Rodin (77)

Żółta kartka - Cracovia Kraków: Michal Siplak, David Jablonsky, Karol Knap, Patryk Makuch. Czerwona kartka - Jagiellonia Białystok: Mateusz Kowalski (90+1-faul)

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów: 9 628

Cracovia Kraków: Karol Niemczycki - David Jablonsky, Matej Rodin, Virgil Ghita – Michał Stachera, Florian Loshaj (83. Karol Knap), Takuto Oshima, Michal Siplak – Jewhen Konoplanka (87. Jakub Myszor), Patryk Makuch, Benjamin Kallman

Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerovic – Miłosz Matysik, Mateusz Skrzypczak, Bogdan Tiru – Wojciech Łaski (90+4 Fedor Cernych), Tomas Prikryl (82. Martin Pospisil), Oliwier Wojciechwski, Nene (73. Juan Camara), Bojan Nastic – Jesus Imaz, Andrzej Trubieha (73. Mateusz Kowalski) Grzegorz Wojtowicz Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję