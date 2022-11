Szczeszek pytany o to dlaczego Grupa Tauron zdecydowała się na sponsorowanie Rakowa, odparł: Grupa Tauron ma ambicje do bycia liderem w branży energetycznej, to z kim miałaby współpracować jak nie z liderem ekstraklasy. Projekt Raków Częstochowa jest w moim przekonaniu najlepszym projektem w polskiej piłce nożnej i jesteśmy zaszczyceni, że możemy wziąć udział w tym projekcie. Grupa Tauron chce wspierać sport, bo uważamy to za ważne z wielu względów. Natomiast wspieranie Rakowa powinno przynieść korzyści nie tylko dla tego klubu, ale i dla całej polskiej piłki.

Nie została ujawniona kwota, jaką Grupa Tauron zasili dwukrotnego zdobywcę Pucharu Polski i dwukrotnego wicemistrza kraju, a także nie poinformowano, na jaki okres została podpisana umowa.