23-letni Atanasov jest defensywnym pomocnikiem i ma zastąpić kontuzjowanego Mathiasa Hebo Rasmusena, którego czeka kilkumiesięczna przerwa z powodu kontuzji ścięgna Achillesa.

Nowy zawodnik "Pasów", który podpisał kontrakt ważny przez 3,5 roku, jest wychowankiem Akademiji Pandev, skąd przeniósł się do tureckiego Bursasporu. We wrześniu 2020 roku przeszedł do Hajduka Split. W barwach chorwackiego klubu rozegrał 69 spotkań i zdobył sześć bramek. Na swoim koncie ma także cztery występy w pierwszej reprezentacji Macedonii Północnej.

Atanasov to drugi transfer w krakowskim klubie przeprowadzony w tym roku. Wcześniej pozyskano fińskiego stopera Arttu Hoskonena.

Cracovia zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy. W pierwszym meczu rundy rewanżowej zmierzy się na swoim stadionie z Górnikiem Zabrze.