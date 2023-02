Jest to transfer czasowy. Doraźne rozwiązanie naszych potrzeb. Mamy jednak bardzo dobre relacje z właścicielem Valmiery i być może uda się w przyszłości to jeszcze rozwinąć. Łotysze w lipcu zaczynają eliminacje europejskich pucharów i Camilo będzie im bardzo potrzebny, stąd wypożyczenie kończy się wraz z końcem sezonu - powiedział dyrektor sportowy Jagiellonii, cytowany w oficjalnym komunikacie klubu.

Reklama

Camilo Mena to wychowanek kolumbijskiego Tigres FC. W rodzimej ekstraklasie zadebiutował na początku 2020 roku w barwach Deportivo Pereira, gdzie przebywał na wypożyczeniu. W styczniu 2021 roku przeniósł się na Łotwę, gdzie trafił do Valmiery, z którą rok później wywalczył tytuł mistrzowski. Jak podała Jagiellonia, łącznie w 65 oficjalnych występach w barwach aktualnego mistrza Łotwy wpisał się na listę strzelców 15 razy, zaliczył też 16 asyst.

20-latek z Kolumbii ma wzmocnić siłę ofensywną Jagiellonii. Białostoczanie mają w składzie dwóch bramkostrzelnych Hiszpanów - Jesusa Imaza i Marca Guala, ale gdy obaj odnieśli urazy, w ataku byli jedynie do dyspozycji młodzi Polacy; ostatni mecz z Pogonią, wygrany przez Jagiellonię 2:0, rozpoczęli z Maciejem Borniczukiem i Bartoszem Bidą w linii ofensywnej. Imaz zdobył bramkę wchodząc z ławki rezerwowych.

Reklama

Masłowski wyraził nadzieję, że ofensywnie usposobiony Mena nie tylko wzmocni rywalizację w zespole, ale również siłę ataku. Jest to nam teraz bardzo potrzebne. Jego liczby w poprzednim sezonie potwierdzają, że potrafi nie tylko strzelać gole, ale również asystować - dodał.

Czuję się dobrze przygotowany do meczów oraz treningów. Przyszedłem do Białegostoku, aby udowodnić swoją jakość i jeszcze się rozwinąć. Jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze - powiedział nowy napastnik Jagiellonii.

To czwarty nowy zawodnik pozyskany przez ten klub w ostatnich tygodniach. Z włoskiej Spezii wypożyczony został na pół roku francuski pomocnik Aurelien Nguiamba, transfery definitywne to reprezentant słoweńskiej młodzieżówki, obrońca NK Celje Dusan Stojinovic oraz czeski pomocnik Michal Sacek, który trafił do białostockiego klubu ze Sparty Praga.

W ostatnim czasie odeszli m.in. dwaj napastnicy: 17-letni Mateusz Kowalski trafił do Parmy we włoskiej Serie B, a Andrzej Trubeha - do pierwszoligowej Termaliki Nieciecza.

autor: Robert Fiłończuk