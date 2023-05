Najważniejsza kwestia w tym sezonie ligowym została rozstrzygnięta w miniony weekend. Piłkarze Rakowa, mimo porażki w 31. kolejce w Kielcach z Koroną 0:1, zapewnili sobie po raz pierwszy w historii mistrzostwo kraju. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek wyprzedzają aż o 11 punktów Legię Warszawa, która przegrała w niedzielę na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:2.

W najbliższej kolejce Raków może więc już świętować, ale na boisku podopiecznych Marka Papszuna czeka trudne zadanie. Rywalem będzie bowiem Lech, który wciąż walczy o miejsce na podium.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu lider z Częstochowy zgromadził 71 punktów, druga jest Legia (60), trzecia Pogoń (54), a czwarty właśnie Lech (52).

Pozycja zajmowana obecnie przez "Kolejorza" zapewnia w tym sezonie udział w europejskich pucharach (dzięki zdobyciu przez Legię Pucharu Polski), ale poznański zespół chce zakończyć rozgrywki na podium.

Dla Rakowa, w którym po sezonie dojdzie do zmiany trenera (Marka Papszuna zastąpi jego asystent Dawid Szwarga), będzie to natomiast okazja do udowodnienia swojej dominacji w PKO BP Ekstraklasie.

Początek niedzielnego szlagieru o godz. 17.30.

Wicelider Legia już w piątkowy wieczór (20.30) podejmie na Łazienkowską dziesiątą Jagiellonię Białystok (40 pkt), natomiast trzecia Pogoń w niedzielę o 15.00 zagra u siebie z ostatnią Miedzią (22 pkt).

Oprócz drużyny z Legnicy szans utrzymania nie ma już siedemnasta Lechia (26), która w niedzielne południe - po podróży przez niemal całą Polskę - zmierzy się w Mielcu z jedenastą Stalą (39).

O utrzymanie w lidze walczy z trudem szesnasty Śląsk (32 pkt). W sobotę zabrzmi dla tego klubu ostatni dzwonek - podopieczni Jacka Magiery podejmą o 15.00 piętnastą Wisłą Płock (37).

W przypadku zwycięstwa wrocławski zespół zbliżyłby się do "Nafciarzy" na odległość dwóch punktów, więc nie trzeba dodawać, jak ważne to spotkanie dla obu drużyn.

Obecną kolejkę zakończy poniedziałkowy mecz w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie występująca tam w roli gospodarza szósta Warta Poznań (44) podejmie czternastego Radomiaka Radom (38).