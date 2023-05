Według wstępnego kosztorysu, wstępnej kalkulacji, stadion będzie kosztować od 60 do 70 milionów złotych, przebudowa tego stadionu, zwiększenie liczby miejsc. Z tej puli zdecydowanie ponad połowę, co najmniej ok. 40 milionów, przeznaczymy z budżetu państwa na wsparcie dla Rakowa - powiedział Morawiecki, który w czwartek gościł na stadionie w Częstochowie.

Właściciel Rakowa Michał Świerczewski dodał, że liczy, iż prace zostaną zakończone w połowie 2024 roku.

Wydaje mi się, że realnym terminem, gdyby wszystko przebiegło pomyślnie, jest połowa przyszłego roku. Jeśli chodzi o prace stadionowe, chodzi głównie o dwie trybuny i prace dookoła stadionu, dlatego taki harmonogram jest możliwy - przyznał Świerczewski.

Premier pogratulował przedstawicielom Rakowa sukcesów w ostatnich sezonach i zdobytego teraz mistrzostwa Polski.