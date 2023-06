Dominguez to urodzony w Genewie 27-letni pomocnik, który karierę rozpoczynał w CS Chenois Thonex, a potem grał w innych szwajcarskich klubach - Servette Genewa, FC Zurych, Lausanne-Sports i Neuchatel Xamax. Do Polski trafił w 2021 roku i przez dwa lata występował w Miedzi Legnica, z którą w 2022 roku wywalczył awans do ekstraklasy, ale teraz spadł z nią do 1. ligi.

To drugi transfer do "Czerwono-Niebieskich" przed sezonem 2023/24. Wcześniej z Rakowem związał się Łukasz Zwoliński, który dotychczas grał w Lechii Gdańsk.