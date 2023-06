Po dwutygodniowej przerwie piłkarze Korony rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu ekstraklasy. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 22 zawodników. Zabrakło obrońców Piotra Malarczyka, który do zespołu dołączy za tydzień, i Dominicka Zatora, który otrzymał powołanie do reprezentacji Kanady.

Z zawodników, którzy w poprzednim sezonie byli wypożyczeni do innych klubów, trenował tylko Jakub Górski. Małe są szanse na to, aby Bartosz Śpiączka - wracający z wypożyczenia do Wisły Płock - pozostał w kieleckiej drużynie.

Udało mi się wyjechać na tydzień i zresetować głowę. Baterie są naładowane i jesteśmy gotowi do cięższej pracy. Jesteśmy głodni nowego sezonu – powiedział najskuteczniejszy zawodnik Korony w poprzednich rozgrywkach Jakub Łukowski.

Od samego rana mieliśmy intensywny dzień. Po chłopakach, którzy mieli tylko dwa tygodnie wolnego, widać duży głód piłki. Zespół przejdzie badania, a potem ruszamy do mocniejszej pracy – dodał trener Kamil Kuzera.

Na środowym treningu nie było nowych twarzy. Pierwsze transfery mają zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Zanim piłkarze rozpoczęli pierwsze zajęcia, dowiedzieli się o zakończeniu kariery przez Jacka Kiełba. 35-latek, który w Koronie w ciągu 14 sezonów rozegrał 284 mecze i strzelił 56 bramek, to ikona klubu ze stolicy regionu świętokrzyskiego.

Zawsze mówiłem sobie grając w piłkę, która była dla mnie wszystkim, że jeżeli przyjdzie moment, w którym pojawi się znak zapytania w kontekście dalszych występów na boisku, to będę musiał się nad tym zastanowić. I pojawiło się ich bardzo dużo. To nie była dla mnie łatwa decyzja, ale podjęta świadomie – zaznaczył Kielb, który zostaje w klubie i dołączy do sztabu szkoleniowego Korony.

To nowy cel w życiu. Muszę podziękować klubowi. To ja poszedłem z decyzją, a oni od razu wyciągnęli rękę. Zrobię wszystko, aby stać się dobrym trenerem. Mam doświadczenie z boiska, mam nadzieję, że będę mógł przekazać cenne wskazówki, szczególnie młodym chłopakom – dodał.

Przez pierwszy tydzień zespół będzie trenował w Kielcach. 22 czerwca drużyna wyjedzie na 10-dniowy obóz do Opalenicy. Korona rozegra tam dwie gry kontrolne - z reprezentacją Polski do lat 19 (23 czerwca) i Chrobrym Głogów (1 lipca). Kolejne dwa mecze sparingowe są w planach już w Kielcach, po powrocie ze zgrupowania - z Motorem Lublin (8 lipca) i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (15 lipca).

Piłkarze ekstraklasy nowy sezon zainaugurują 21 lipca. W pierwszej kolejce Korona podejmie Śląsk Wrocław.

Autor: Janusz Majewski