Reklama

W inauguracyjnych zajęciach pod okiem nowego trenera Dawida Szwargi i jego współpracowników wzięło udział 23 zawodników, w tym trójka juniorów z Akademii Rakowa. Kolejni piłkarze dołączą do kolegów pod koniec tygodnia, po powrocie ze zgrupowań swoich reprezentacji, od razu na obóz w Arłamowie.

Piłkarze Rakowa Częstochowa we wtorek poznają swego przeciwnika w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a w środę wyjadą na zgrupowanie do Arłamowa. Potrwa ono do 28 czerwca.

Reklama

Bezpośrednio stamtąd „Czerwono-Niebiescy” pojadą na drugi obóz – w austriackim kurorcie Bad Leonfelden (na północ od Linzu, blisko granicy z Czechami).

Sparing z Puszczą Niepołomice

W Arłamowie rozegrają w przyszły wtorek, 27 czerwca, sparing z beniaminkiem ekstraklasy Puszczą Niepołomice, a w Austrii częstochowian czekają dwa kolejne mecze kontrolne: 2 lipca ze Slavią Praga (z którą w ubiegłym roku przegrali rywalizację o wejście do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy), a trzy dni później ostatni sprawdzian (z nieznanym jeszcze przeciwnikiem) i powrót do kraju. Do pierwszego występu w eliminacjach Ligi Mistrzów (11 lub 12 lipca) pozostanie wówczas sześć lub siedem dni.

W poniedziałek trener Dawid Szwarga poprowadził na głównej płycie stadionu Rakowa pierwszy trening po przejęciu zespołu od Marka Papszuna. W zajęciach uczestniczyło 23 zawodników, w tym trzech bramkarzy oraz czterech z pięciu piłkarzy pozyskanych po zakończeniu sezonu 2022/23, a także trzech juniorów z Akademii Rakowa (Patryk Malamis, Jerzy Napieraj i Mateusz Głowiński).

Na treningu zabrakło Tomasa Petraska

Na boisku zabrakło m.in. Tomasa Petraska, który został zwolniony z treningów do czasu wyjaśnienia swojej przyszłości kontraktowej (jego obecna umowa z Rakowem, z którym jest związany od siedmiu lat, wygasa z końcem czerwca, a czeski stoper jeszcze nie zdecydował czy ją przedłuży czy też zmieni klub).

Z kolei dwaj rekonwalescenci – Adrian Gryszkiewicz i Daniel Szelągowski na razie mają trenować indywidualnie, a na zgrupowaniach różnych reprezentacji są jeszcze Ben Lederman, Bogdan Racovitan, Władysław Koczerhin, Vladislavs Gutkovskis, Giannis Papanikolaou, Dawid Drachal oraz Jakub Mądrzyk, Oskar Krzyżak i Deian Sorescu. Trzej ostatni, podobnie jak Jordan Courtney-Perkins, który był na zgrupowaniu reprezentacji Australii U-23 i jest w drodze do Polski, ostatnie miesiące spędzili na wypożyczeniu do innych klubów.

Natomiast dwóch młodych piłkarzy, którzy pod koniec poprzedniego sezonu bywali w kadrze meczowej Rakowa – Tobiasz Kubik i Olivier Sukiennicki (Kubik nawet zadebiutował w ekstraklasie) oraz bramkarz Xavier Dziekoński (który powrócił z wypożyczenia do Garbarni Kraków) przygotowania do nowego sezonu rozpoczną z drużyną rezerw.

Nowe twarze w sztabie trenerskim

Tymczasem do sztabu trenerskiego Rakowa dołączyli Jakub Dziółka, który do niedawna prowadził zdegradowaną do II ligi Skrę Częstochowa, i Tomasz Włodarek. Spodziewana jest jeszcze dodatkowa osoba, która zastąpi Pawła Frelika w roli trenera mentalnego.

Trener Dawid Szwarga liczy, że do jego drużyny przed nowym sezonem dołączy jeszcze dwóch nowych zawodników, a jeden – szkoleniowiec zdradził, że chodzi o obrońcę – już w trakcie zgrupowania w Arłamowie. Co ciekawe, Szwarga w roli pierwszego trenera Rakowa zadebiutuje w meczu z tym samym przeciwnikiem, z którym w podobnej roli wystąpił jego poprzednik, czyli Marek Papszun, a więc z Puszczą Niepołomice. Tyle, że Papszun w kwietniu 2016 roku grał z Puszczą od razu o punkty w II lidze (skończyło się remisem 0:0), a dla Szwargi będzie to jedynie sparing.

Jeśli chodzi o wtorkowe losowanie eliminacji Ligi Mistrzów, to Dawid Szwarga nie miał „specjalnych życzeń” co do ewentualnego rywala. A może nim być np. Karabach Agdam z Azerbejdżanu, który w ubiegłym roku wyeliminował Lecha Poznań, czy też Slovan Bratysława (Słowacja) albo Sheriff Tyraspol (Mołdawia). Trener Rakowa nadmienił tylko, że na początek wolałby uniknąć dalekiej eskapady, chociaż po ubiegłorocznej wyprawie do Kazachstanu na mecz z FK Astana (też jest teraz wśród potencjalnych przeciwników), zarówno klub jak i on sam są przygotowani i na taką ewentualność. Raków w pierwszej rundzie eliminacji będzie losowany bez rozstawienia.

Krajowe rozgrywki częstochowianie rozpoczną 15 lipca, gdzie w meczu o Superpuchar będą podejmować Legię Warszawa. Tydzień później, w inauguracyjnej kolejce ekstraklasy, zagrają u siebie z Jagiellonią Białystok.