W pojedynku ze Spartakiem Trnava Lech słabo zaprezentował się w ofensywie i jeszcze gorzej w defensywie. Podobne obrazki oglądaliśmy w stolicy Dolnego Śląska.

Obrońcy "Kolejorza" popełniali proste błędy, a rywale wykorzystywali je z zimną krwią. Lech nie potrafił odpowiedzieć. Gracze z Poznania byli wolni i schematyczni. Grając w ten sposób ciężko było zaskoczyć gospodarzy.

Legia drżała o wynik do samego końca

Wciąż walcząca o fazę grupową Ligi Konferencji Legia w niedzielny wieczór podejmowała Koronę Kielce. "Wojskowi" objęli prowadzenie w 26. minucie i wydawało się, że gospodarze bez trudu dopiszą sobie kolejne trzy punkty.

Jednak w drugiej połowie Artur Jędrzejczyk obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Grający w "10" legioniści o końcowy wynik musieli drżeć do samego końca.

Plus kolejki

Erik Exposito latem miał się pożegnać z Wrocławiem. Ostatecznie został w stolicy Dolnego Śląska. Trener Jacek Magiera powierzył mu kapitańską opaskę i Hiszpan, jak na kapitana zespołu przystało poprowadził swoich kolegów do zwycięstwa w meczu z Lechem Poznań. 27-letni piłkarz strzelił dwa gole.

Minus kolejki

Pogoń Szczecin przed startem obecnego sezonu była przez wielu wymieniana w gronie zespołów, które będą w ścisłej czołówce Ekstraklasy. Ba! Byli też tacy, którzy uważali, że "Portowcy" mogą włączyć się nawet do walki o mistrzowski tytuł. Początek rozgrywek szybko jednak zweryfikował potencjał ekipy Jensa Gustafssona. Porażka z ŁKS Łódź sprawiła, że Pogoń spadła na 9. miejsce w tabeli.

Pudło kolejki

Kamilowi Grosickiemu ten słupek będzie się śnił po nocach.

Kiks kolejki

Adam Zrelak po meczu z Radomiakiem Radom może mieć do siebie pretensje. To jego niefortunne zagranie sprawiło, że Warta Poznań wróciła do stolicy Wielkopolski z niczym.

Gol kolejki

Engjell Hoti został bohaterem spotkania z Pogonią Szczecin. Jego gol nie tylko był piękny, ale też bardzo cenny. Bramka piłkarza z Kosowa zapewniła ŁKS Łódź trzy punkty.

Wyniki meczów 5. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej: