Raków nie miał żadnych problemów z udowodnieniem swojej wyższości nad beniaminkiem z Niepołomic. Goście znów nie potrafili na wyjeździe zdobyć nawet punktu. W czterech meczach w delegacji Puszcza zanotowała cztery porażki.

Natomiast Legia w klasyku polskiej ligi pewnie pokonała przy Łazienkowskiej Widzew Łódź 3:1. Do przerwy w stolicy był remis 1:1, ale w drugiej połowie gospodarze strzelili dwa gole i komplet punktów został w Warszawie. Dzięki temu zwycięstwu legioniści zajęli fotel lidera.

W Łodzi i Szczecinie "gorące krzesła"

Dla Widzewa była to czwarta porażka w tym sezonie. Pozycja Janusza Niedźwiedzia już od dłuższego czasu była poważnie zagrożona. Po przegranej z Legią wydaje się, że los szkoleniowca Widzewa jest przesądzony.

Teraz jest przerwa na reprezentację i dwa tygodnie przerwy w ligowych zmaganiach. Prezesi w tym czasie "lubią" dokonywać zmian na trenerskich posadach i wydaje się, że właśnie do takiej dojdzie w Widzewie.

Swojej posady nie utrzyma też Jens Gustafsson. Pogoń Szczecin przegrała czwarty mecz z rzędu. W dodatku źle się dzieje w szatni "Portowców". Zmiana trenera wydaje się przesądzona.

Plus kolejki

Ponad 19 tysięcy kibiców na domowym meczu Śląska. Do tej pory przyzwyczajeni byliśmy, że stadion we Wrocławiu często świecił pustkami. Frekwencja nie była mocną stroną klubu ze stolicy Dolnego Śląska. Jednak dobra postawa podopiecznych Jacka Magiery w ostatnich kolejkach sprawiła, że trybuny zaczęły się zapełniać. Oby ten tren się utrzymał do końca sezonu.

Minus kolejki

Obrońcy ŁKS Łódź mieli spory udział przy obu golach dla Warty Poznań. Najpierw biernie przyglądali się, gdy Stefan Savic mijał ich jak tyczki.

Później ich niezdecydowanie i brak reakcji skończył się faulem w polu karnym i w konsekwencji drugim straconym golem.

Kontrowersja kolejki

Czy tu był faul? Sędzia po interwencji VAR zdecydował, że Jesus Imaz został trafiony w stopę i podyktował jedenastkę dla Jagiellonii Białystok, którą na bramkę zamienił Bartłomiej Wdowik.

Gol kolejki

Piękna akcja Lecha Poznań zakończona efektownym trafieniem Alana Czerwińskiego musi osłodzić kibicom "Kolejorza" brak zwycięstwa w domowym pojedynku z Górnikiem Zabrze.

Kiks kolejki

Nene na środku boiska zamiast przyjąć piłkę postanowił ją przepuścić. Ten błąd sporo kosztował Jagiellonię. Piłkarze Śląska przeprowadzili szybką akcję zakończoną golem.

Pechowiec kolejki

Gdyby Patryk Makuch lepiej przymierzył, to może Cracovia Kraków w 7. kolejce zdobyła komplet punktów. Napastnik "Pasów" trafił jednak w poprzeczkę i spotkanie z Piastem Gliwice zakończyło się remisem.