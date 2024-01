Zdobył ją w doliczonym czasie gry pojedynku Legii z Górnikiem Zabrze (2:1).

W swoim piłkarskim CV ma również siedem występów w reprezentacji Polski do lat 19. Do Stali został wypożyczony do czerwca tego roku.

Reklama

Strzałek to drugie zimowe wzmocnienie Stali. Wcześniej dołączył do niej Maksymilian Pingot. 20-letni środkowy obrońca został wypożyczony z Lecha Poznań do czerwca 2025 roku.

Poza tym kontrakt z mieleckim klubem przedłużył napastnik Ilja Szkurin. Nowa umowa Białorusina ma obowiązywać do 30 czerwca 2025, z opcją przedłużenia jej przez klub o kolejny sezon.

Reklama

W tabeli ekstraklasy Stal po jesiennej części rozgrywek z dorobkiem 22 punktów zajmuje 11. miejsce. Pierwszy mecz ligowy w 2024 roku rozegra 9 lutego, kiedy na swoim stadionie zmierzy się z Puszczą Niepołomice.