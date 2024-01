Pieniądze kością niezgody

Boruc do Legii wrócił w 2020 roku. W pierwszym sezonie z byłym golkiperem Celtiku Glasgow w bramce "wojskowi" sięgnęli po mistrzostwo Polski i wywalczyli awans do fazy grupowej Ligi Europy. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

Niestety kolejny sezon okazał się pasmem rozczarowań. Zespół grał słabo i przez dłuższy czas był nawet zagrożony spadkiem z Ekstraklasy. W takiej atmosferze Borucowi przyszło negocjować z klubem nowy kontrakt i rozliczać się za sukcesy.

Uważałem, że miałem za sobą bardzo udany sezon, bo zdobyliśmy mistrzostwo, pomogłem w kilku meczach. To zawsze jest dziwne, gdy klub po takim sezonie proponuje ci kontrakt z 40-procentową obniżką. W tym wieku starałem się to zrozumieć, wiadomo, że starzeję się, a z drugiej strony no... Nie tyle czujesz się oszukany, co po prostu niedoceniony - żali się Boruc w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Miało być pięknie, a wyszło…

Ponadto Legia nie chciała Borucowi wypłacić drużynowej premii za awans do fazy grupowej Ligi Europy. Ostatecznie kontrakt piłkarza z klubem nie został przedłużony i strony się rozstały.

Ten koniec i puenta jest trochę jak moja kariera. Miało być dobrze, ale ch** wie, jak wyszło - podsumował Boruc, który po zakończeniu sezonu 2021/22 przeszedł na sportową emeryturę.