Radomiak wykorzystał przepisy FIFA

16-letni Chorwat to jeden z największych talentów tamtejszej piłki. Niedawno podpisał kontrakt z Tottenhamem Hotspur. Klub z angielskiej Premier League za transfer uzdolnionego młodzieńca zapłacił Hajdukowi Split aż 14 milionów euro.

Jak więc Radomiakowi udało się sprowadzić go do polskiej Ekstraklasy? Klub z Radomia wykorzystał prawo. Przepisy FIFA stanowią, że w przypadku transferów poza Unią Europejską - a Wielka Brytania wystąpiła ze wspólnoty - zawodnik musi mieć ukończone osiemnaście lat.

Wzrost i szybkość atutami 16-latka

Rozmowy z Tottenhamem nie były łatwe, ale ostatecznie "Zieloni" dopięli swego i przekonali "Wyspiarzy". W efekcie młodzian został wypożyczony do drużyny zajmującej 10. miejsce w tabeli polskiej Ekstraklasy.

Tak więc Vuskovic musi poczekać przynajmniej dwa lata za nim będzie mógł założyć koszulkę Tottenhamu. Do tego czasu angielski klub musi mu zapewnić innego pracodawcę. W najbliższym czasie młody Chorwat doświadczenie będzie zbierał pod okiem trenera Kędziorka.

Jak na szesnastolatka imponuje warunkami fizycznymi: ma 193 cm wzrostu, świetnie gra w powietrzu i niezwykle ciężko go minąć. W pojedynkach defensywnych wyróżnia się odwagą i brawurą, bardzo dobrze radzi sobie w odbiorze piłki. Jest szybki i świetnie nadaje się do gry wysokim pressingiem, do tego jego mobilność i technika są zaskakująco dobre, biorąc pod uwagę jego wzrost - tak Vuskovica opisuje serwis "Breaking the lines".

Dias i Kobylak dołączyli do Radomiaka

Vuskovic jest trzecim piłkarzem pozyskanym przez Radomiaka w tym oknie transferowym. Wcześniej do "Zielonych" dołączył reprezentant Wysp Zielonego Przylądka – Vagner Dias oraz bramkarz Legii Warszawa Gabriel Kobylak.

Radomiak zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli ekstraklasy, z dorobkiem 24 punktów. W pierwszym ligowym meczu zmierzy się 10 lutego w Krakowie z Cracovią.