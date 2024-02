Po odejściu Slisza i kontuzji Jurgena Celhaki trener Legii z konieczności na pozycji defensywnego pomocnika musiał ustawiać Rafała Augustyniaka. Kosta Runjaic teraz będzie miał wybór.

W czwartek do ekipy z Łazienkowskiej dołączył Zyba. O jego przenosinach do Legii mówiło się już od kilku dni. Transfer miała być dopięty już we wtorek, ale podczas testów medycznych pojawiły się jakieś problemy i ostatecznie warszawski klub nie zdecydował się kupić piłkarza, a jedynie go wypożyczył na pół roku z opcją wykupu.

Zyba ma na koncie cztery mecze w reprezentacji Kosowa, w barwach której zadebiutował w październiku ub.r. W obecnym sezonie środkowy pomocnik zagrał 28 razy w FC Ballkani, strzelił 4 gole, wywalczył 1 asystę i obejrzał 5 żółtych kartek.