Pierwsza połowa w wykonaniu legionistów to był istny dramat. Piłkarze wicemistrzów Polski wyglądali jakby pierwszy raz w życiu spotkali się ze sobą na boisku. W obronie popełniali katastrofalne błędy, a przeciwnicy wchodzili wchodzili w dziurawą defensywę 'wojskowych" jak w masło. W dodatku swoimi interwencjami nie pomagał Kacper Tobiasz.

Reklama

Legia "nie wyszła" z szatni na pierwszą połowę

Gospodarze prowadzenie objęli już w 12. minucie. Szybką akcję skutecznym strzałem z kilku metrów wykończył Fredrik Gulbrandsen.

Reklama

Ten sam zawodnik ponownie do siatki Legii trafił siedem minut później. Tym razem dobił piłkę po będzie Tobiasza.

W 24. minucie było już 3:0. Markus André Kaasa wymanewrował obrońców stołecznego zespołu i trafił do bramki pod brzuchem interweniującego bramkarza.

Metamorfoza Legii po przerwie

W przerwie Kosta Runjaic postanowił wstrząsnąć swoją drużyną. Dokonał aż czterech zmian. Na murawie Pojawili się Rafał Augustyniak, Marco Burch, Bartosz Kapustka i Ryoya Morishita. Boisko opuścili Tomas Pekhart, Patryk Kun, Steve Kapuadi i Qendrim Zyba.

Roszady przyniosły efekt. Nie mający nic do stracenia legioniści ruszyli odważnie do przodu. W 54. po uderzeniu Kapustki gospodarzy uratował jeszcze słupek, ale 63. minucie golkiper Molde już skapitulował. Wszołek dośrodkował w prawej strony, a do zbyt krótko wybitej piłki dopadł Josue. Portugalczyk z "powietrza" trafił w róg norweskiej bramki.

W 71. minucie Legia strzeliła drugiego gola. Juergen Elitim idealnie dośrodkował na głowę Augustyniaka, a ten z bliska wpakował piłkę do siatki rywali.

W samej końcówce jeszcze dobrą okazję do wyrównania miał Kapustka, ale jego strzał obronił Oliver Petersen.

Wicemistrzowie Polski z jednobramkową stratą przystąpią do rewanżu w przyszły czwartek. Natomiast w niedzielę Legia podejmie Puszczę Niepołomice w 21. kolejce Ekstraklasy.

Molde FK - Legia Warszawa 3:2 (3:0)

Żołte kartki - Molde FK: Kristian Eriksen, Anders Hagelskjaer, Eirik Hestad, Martin Linnes, Niklas Odegard; Legia Warszawa: Juergen Elitim, Josue

Bramki: 1:0 Fredrik Gulbrandsen (12), 2:0 Fredrik Gulbrandsen (19), 3:0 Markus Andre Kaasa (24), 3:1 Josue (64), 3:2 Rafał Augustyniak (71)

Sędziował: Enea Jorgji (Albania)

Molde FK: Oliver Petersen - Martin Linnes, Eirik Haugan, Anders Hagelskjaer, Kristoffer Haugen, Mathias Lovik - Kristian Eriksen, Mats Moller Daehli (83. Eric Kitolano), Markus Andre Kaasa (72. Eirik Hestad) - Fredrik Gulbrandsen (86. Niklas Odegard), Magnus Wolff Eikrem (72. Veton Berisha)

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi (46. Marco Burch), Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Qendrim Zyba (46. Rafał Augustyniak), Juergen Elitim, Patryk Kun (46. Ryoya Morishita) - Josue, Tomas Pekhart (46. Bartosz Kapustka), Maciej Rosołek (66. Blaz Bramer)