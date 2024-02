Guercio urodził się we Włoszech, ale ma taż polskie obywatelstwo i występował już w młodzieżowych reprezentacjach biało-czerwonych. Przygodę z piłką rozpoczynał w słynnym Interze i w tym sezonie znalazł się nawet raz w kadrze pierwszej drużyny na mecz w Serie A z Cagliari, ale debiutu nie zaliczył.

Transfer na linii Inter-Śląsk to na pewno nie jest codzienność, więc jesteśmy zadowoleni, że młodzieżowy reprezentant Polski zamienił lidera Serie A na lidera ekstraklasy. Zdajemy sobie sprawę, że Tommasowi nie było łatwo przebić się do pierwszego zespołu Interu, w Śląsku też nie będzie to proste, ale ma wszelkie predyspozycje, by rozwijać się i wzmocnić naszą drużynę – skomentował transfer prezes Śląska Patryk Załęczny.

Nominalną pozycją Guercio jest środek obrony, ale może również występować na prawe stronie.

Wrocławski zespół po rundzie jesiennej z dorobkiem 41 punktów jest liderem ekstraklasy i ma trzy punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. W pierwszym meczu o punkty Wojskowi zagrają na własnym stadionie z Pogonią Szczecin (11 lutego, godz. 17.30).