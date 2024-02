Wolverhampton zapłacił za niego blisko 9 mln euro

Portugalczyk jest wychowankiem UD Leiria. Potem przeniósł się do SC Braga, a następnie - za ponad 5 milionów euro - został sprzedany do Lazio Rzym. Kolejnym etapem jego kariery był transfer – za blisko 9 milionów euro – do Wolverhampton. W żadnym z tych klubów nie zdołał przebić się do podstawowego składu. W Lazio zaliczył tylko jeden występ w Serie A, a w Wolverhampton tylko raz pojawił się na boisku w meczu Premier League.

Z angielskiego klubu był wypożyczany do portugalskich Famalicao i Santa Clary oraz do Grasshoppers Zurich. Ostatnie pół roku spędził w rezerwach Wolverhampton, z którym ostatecznie rozwiązał kontrakt i przeniósł się do Radomiaka.

Piąty transfer Radomiaka

25-latek jest środkowym pomocnikiem i ma wzmocnić rywalizację na tej pozycji wobec kontuzji Roberto Alvesa i Chico Ramosa.

Jordao to piąty piłkarz pozyskany przez Radomiaka w tym oknie transferowym. Wcześniej do "Zielonych" dołączył skrzydłowy Vagner Dias, bramkarz Gabriel Kobylak, stoper Luka Vuskovic i pomocnik Guilherme Zimovski.

Radomiak zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli ekstraklasy, z dorobkiem 24 punktów. W pierwszym ligowym meczu zmierzy się 10 lutego w Krakowie z Cracovią.