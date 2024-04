Piłka w bramce Cracovii znalazła się już w 5. minucie. Gol jednak nie został zaliczony bo sędzia Paweł Raczkowski dopatrzył się spalonego.

Jagiellonia straciła Dieguez i dwa gole

Pięć minut później nie było już jednak wątpliwości. Piłkę w pole karne "Pasów" dośrodkował Bartłomiej Wdowik, a jej lot przeciął Virgil Ghita. Zawodnik Cracovii zrobił to w pechowy sposób i skierował ją do własnej bramki.

W tym momencie wydawało się, że kolejne gole dla miejscowych są tylko kwestią czasu, ale w 17. minucie Adrian Dieguez faulował wychodzącego na czystą pozycję Benjamina Kallmana i arbiter za to przewinienie ukarał gracza Jagiellonii czerwoną kartką.

Przyjezdni bardzo szybko wykorzystali grę w przewadze. Za sprawą trafień, których autorami byli Michał Rakoczy (22) i Arttu Hoskonen (25-głową) wyszli na prowadzenie.

Madejski w bramce wyczyniał cuda

Podopieczni Adriana Siemeńca mimo gry w osłabieniu jeszcze przed przerwą mieli doskonała okazję do wyrównania. W doliczonym czasie rzutu karnego nie wykorzystał Afimico Pululu. Kapitalnie w tej sytuacji zachował się Sebastian Madejski, który najpierw odbił piłkę po strzale z jedenastu metrów, a po chwili poradził sobie również z dobitką.

Zmarnowany rzut karny szybko zemścił się na Jagiellonii. Tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania trzeciego gola dla Cracovii strzelił Jani Atanasov.

Jagiellonia może stracić fotel lidera

Dzięki zwycięstwu w Białymstoku Cracovia awansowała na 12. miejsce w tabeli. Drużyna Dawida Kroczka, który zastąpił w roli trenera "Pasów" zwolnionego kilka dni temu Jacka Zielińskiego ma teraz pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Natomiast Jagiellonia może w niedzielę stracić fotel lidera. Szansę na zajęcie go ma Śląsk Wrocław. Ekipa z Dolnego Śląska traci do zespołu z Białegostoku dwa punkty, ale jeśli wygra z Górnikiem Zabrze to wyjdzie na czoło tabeli.

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków 1:3 (1:2)

Bramki: 1:0 Virgil Ghita (10-samobójcza), 1:1 Michał Rakoczy (22), 1:2 Arttu Hoskonen (25-głową), 1:3 Jani Atanasov (49)

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Dusan Stojinovic, Jose Naranjo. Cracovia Kraków: Michał Rakoczy, Andreas Skovgaard, Otar Kakabadze, Jani Atanasov

Czerwona kartka - Jagiellonia Białystok: Adrian Dieguez (17-faul)

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Widzów: 18 184

Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerovic - Michal Sacek (78. Jarosław Kubicki), Mateusz Skrzypczak, Adrian Dieguez, Bartłomiej Wdowik - Dominik Marczuk (78. Jakub Lewicki), Nene (78. Aurelien Nguiamba), Taras Romanczuk (70. Jose Naranjo), Kristoffer Hansen (23. Dusan Stojinovic) - Jesus Imaz, Afimico Pululu

Cracovia Kraków: Sebastian Madejski – Otar Kakabadze, Arttu Hoskonen (79. Eneo Bitri), Virgil Ghita, Andreas Skovgaard – Jani Atansov, Patryk Sokołowski, David Kristjan Olafsson, Michał Rakoczy (61. Mikkel Maigaard) – Patryk Makuch, Benjamin Kallman (71. Takuto Oshima)