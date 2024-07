Vinagre jest szóstym nowym piłkarzem, którego w letniej przerwie zakontraktowała Legia. Wcześniej ekipę ze stolicy wzmocnili: Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Jean-Pierre Nsame, Luquinhas i Marcel Mendes-Dudziński.

Legia znalazła zawodnika na lewe wahadło

Vinagre rozpoczynał seniorską karierę w AS Monaco. Później grał w barwach Wolverhampton Wanderers. W angielskiej Premier League rozegrał 35 meczów. Z "Wilkami" dotarł do ćwierćfinału Ligi Europy. Od 2021 roku jest związany ze Sportingiem, ale był wypożyczany do Evertonu, Hull City i Verony.

Portugalczyk w swoim piłkarskim CV ma dwa tytuły mistrzowskie. Z reprezentacją narodową swojego kraju do lat 17 został mistrzem Europy w 2016 roku, a z zespołem U-19 po ten sam tytuł sięgnął dwa lata później.

Vinagre jest lewym obrońcą. W Legii będzie walczył o miejsce w składzie na lewym wahadle. Jego transfer oznacza, że "wojskowi" prawdopodobnie zakończyli starania o reprezentanta Boliwii, Roberto Carlosa Fernandeza.