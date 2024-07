Kibice Cracovii Kraków na pierwszego gola swojej drużyny w nowym sezonie musieli czekać do ostatniej minuty regulaminowego czasu gry. Do siatki Piasta Gliwice trafił Mick van Buren, dla którego był to debiut w Ekstraklasie. Dzięki tej bramce "Pasy" wyrównały na 1:1 i uratowały jeden punkt.