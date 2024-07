Alfarela podpisał z Legią trzyletni kontrakt. W poprzednim sezonie zagrał 38 meczów (37 w Ligue 2, jeden w Pucharze Francji; 2605 minut), zdobył 12 bramek), miał 2 asysty i 2 asysty drugiego stopnia. Łącznie we francuskiej Ligue 2 rozegrał 100 meczów, w których strzelił 18 goli i zanotował siedem asyst.

Warszawa zrobiła wrażenie na nowym piłkarzu Legii

Alfarela karierę rozpoczął w Le Havre. Nie przebił się do pierwszej drużyny i w 2018 roku przeszedł do grającego na piątym poziomie rozgrywkowym ESM Gonfreville, a po kilku miesiącach przeniósł się do czwartoligowego FC Annecy. 8 lipca 2021 roku podpisał kontrakt z Paris FC. W SC Bastia występował przez ostatnie dwa sezony.

Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Legii. To największy i najbardziej popularny klub w Polsce, znany także w Europie. Dużo wiedziałem o Legii. Już w maju zostałem zaproszony, żeby zobaczyć stadion i poznać otoczenie. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony wszystkim, czego wtedy doświadczyłem. Miasto jest ogromne, a ludzie bardzo uprzejmi i mili - powiedział Francuz po podpisaniu kontraktu.

Alfarela ma pięciu rywali do miejsca w składzie

Alfarela o miejsce w składzie Legii będzie rywalizował z Czechem Tomasem Pekhartem, Hiszpanem Markiem Gualem, Kameruńczykiem Jeanem-Pierrem Nsame, Słoweńcem Blazem Kramerem i Jordanem Majchrzakiem.

Jestem szybkim napastnikiem, dobrze wyszkolonych technicznie. Uwielbiam zdobywać bramki. W stu procentach koncentruję się, by pomóc Legii wrócić na pierwszej miejsce. Od siebie wymagam też regularnego strzelania goli - oświadczył Alfarela.