Raków w ubiegłym tygodniu pokonał na Łazienkowskiej Legię Warszawa 1:0 i dołączył do górnej części tabeli. Po zwycięstwie nad Zagłębiem jest już na trzecim miejscu.

Strzelanie zaczął Koczerhin

Gospodarze pierwszego gola w niedzielnym meczu strzelili już w 10. minucie. Piękna akcję skutecznie wykończył Władysław Koczerhin.

Miejscowi kibice w tym momencie liczyli, że kolejne gole dla ich drużyny są tylko kwestią czasu. Nieoczekiwanie to jednak najpierw goście doprowadzili do remisu.

Mróz popisał się kapitalnym trafieniem

W 34. minucie kapitalnym uderzeniem z dystansu Kacpra Trelowskiego pokonał Marek Mróz.

Na przerwę do szatni piłkarze udali się przy stanie 1:1. Taki wynik utrzymał się do 53. minuty. Wtedy na prowadzenie jedenastkę gospodarzy wyprowadził Jonatan Braut Brunes. Kuzyn słynnego gracza Manchesteru City Erlinga Haalanda z bliska wpakował piłkę do siatki rywali.

Trzy gole Rakowa w osiem minut

Kolejne trzy bramki Raków strzelił w ostatnich dziesięciu minutach spotkania. Najpierw na 3:1 w 81. minucie podwyższył Gustav Berggren, a chwilę później czwartego gola dla "Medalików" dołożył Erick Otieno. W obu przypadkach swoim kolegom asystował Patryk Makuch.

Wynik spotkania na 5:1 minutę przed końcem regulaminowego czasu gry ustalił Berggren, dla którego to było to drugie trafienie w tym spotkaniu.

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin 5:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Władysław Koczerhin (10), 1:1 Marek Mróz (34), 2:1 Jonatan Braut Brunes (53), 3:1 Gustav Berggren (81), 4:1 Erick Otieno (86), 5:1 Gustav Berggren (89)

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Jesus Diaz, Fran Tudor, Stratos Svarnas

Sędzia: Paweł Malec (Łódź)

Widzów: 5 324

Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Stratos Svarnas, Matej Rodin, Ariel Mosór (65. Erick Otieno) - Fran Tudor, Gustav Berggren, Władysław Koczerhin (87. Peter Barath), Jean Carlos Silva - Michael Ameyaw (87. Dawid Drachal), Jesus Diaz (65. Adriano Amorim), Jonatan Braut Brunes (74. Patryk Makuch)

Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Bartłomiej Kłudka (75. Luis Mata), Igor Orlikowski, Aleks Ławniczak, Mateusz Grzybek - Adam Radwański, Damian Dąbrowski, Tomasz Pieńko (75. Patryk Kusztal), Marek Mróz, Mateusz Wdowiak (82. Arkadiusz Woźniak) - Vaclav Sejk