Raków dołączył do dwóch innych zespołów ekstraklasy, Cravovii i Lechii Gdańsk, które dzień wcześniej także odpadły z rozgrywek po konfrontacji z rywalami z niższych lig.

Mamla bohaterem Korony Kielce

W sumie tego dnia aż siedmiokrotnie o promocji do następnej rundy decydował konkurs jedenastek. W ten sposób awansowały także drużyny Piasta Gliwice, Avia Świdnik, Lech II Poznań, Arki Gdynia, Puszczy Niepołomice i Korony Kielce.

Już na tym szczeblu doszło do dwóch starć drużyn z ekstraklasy. Wspomniana Korona podejmowała Stal Mielec, natomiast Górnik Zabrze zmierzył się z Radomiakiem.

Korona i Stal w tym sezonie już ze sobą grały - na poziomie ekstraklasy. Kielczanie wygrali wtedy 2:1, co było ich pierwszym zwycięstwem w sezonie. Oba kluby nigdy nie zdobyły Pucharu Polski, ale poznały smak udziału w finale. Teraz na powtórkę może liczyć tylko Korona, która okazała się lepsza w rzutach karnych 4-3. Bohaterem gospodarzy okazał się bramkarz Rafal Mamla, który obronił dwie jedenastki.

Szymon Krocz popisał się hat-trickiem

W spotkaniu Górnika z Radomiakiem do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Gospodarze w dodatkowych minutach regulaminowego czasu już się cieszyli z gola, ale sędzia nie uznał bramki Czecha Lukasa Ambrosa. Później padł zwycięski gol, ale ku strapieniu miejscowych kibiców zdobył go pomocnik gości Roberto Alves. Także wyrównujące trafienie Łukasza Podolskiego nie zostało zapisanego do protokołu z powodu minimalnej, ale jednak, pozycji spalonej.

Dużą skutecznością wykazał się Szymon Krocz. 23-letni napastnik 2.ligowej Olimpii Grudziądz popisał się hat-trickiem w zwycięskim 4:2 meczu z występującym o ligowy szczebel wyżej GKS Tychy.

Trofeum broni Wisła Kraków

Mecze 1. rundy PP zaplanowano na wtorek, środę i czwartek, a jedno - Unii Skierniewice z Motorem Lublin, odbędzie się dopiero 2 października.

Zwycięzcy 28 par awansują do 1/16 finału, którego losowanie odbędzie się 30 września. Wówczas stawkę do 32 zespołów uzupełnią drużyny reprezentujące Polskę w europejskich pucharach – Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław i broniąca trofeum pierwszoligowa Wisła Kraków, która właśnie rozstała się z trenerem Kazimierzem Moskalem. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 29-31 października.

Finał 2 maja w Warszawie

Finał zostanie rozegrany 2 maja 2024 na PGE Narodowym w Warszawie.

Wyniki i program 1. rundy Pucharu Polski:

24 września, wtorek

Sandecja Nowy Sącz – Cracovia 3:2 po dogr. (2:2, 0:0)

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk 1:1 karne 4-3 (1:1, 0:0)

Podbeskidzie II Bielsko-Biała – Odra Opole 0:5 (0:3)

ŁKS II Łódź – Kotwica Kołobrzeg 2:3 (0:0)

Elana Toruń – Widzew Łódź 1:3 (1:0)

Wisła Płock – Warta Poznań 0:1 (0:0)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice 1:2 (1:1)

Stal Rzeszów – Pogoń Szczecin 0:3 (0:1)

25 września, środa

Hutnik Kraków – Piast Gliwice 3:3 karne 3-5 (2:2, 0:2)

Podhale Nowy Targ – Ruch Chorzów 0:2 (0:1)

Concordia Elbląg – Lechia Zielona Góra 0:2 (0:0)

Avia Świdnik – Polonia Bytom 3:3 karne 6-5 (2:2, 1:2)

Siarka Tarnobrzeg – Star Starachowice 4:1 (2:1)

Korona Kielce – Stal Mielec 1:1 karne 4-3 (1:1, 1:0)

Wigry Suwałki – Świt Szczecin 3:1 po dogr. (1:1, 0:0)

Chrobry Głogów – Polonia Warszawa 1:2 (0:1)

Olimpia Grudziądz – GKS Tychy 4:2 (1:2)

MKS Kluczbork – Unia Swarzędz 2:1 (1:1)

Barycz Sułów – Lech II Poznań 0:0 karne 3-5

Miedź Legnica – Raków Częstochowa 0:0 karne 4-3

Górnik Łęczna – Puszcza Niepołomice 1:1 karne 9-10 (1:1, 1:0)

Stal Stalowa Wola – Arka Gdynia 2:2 karne 2-3 (1:1, 1:0)

Chojniczanka Chojnice – Znicz Pruszków 3:2 (1:2)

Górnik Zabrze – Radomiak Radom 0:1 po dogr. (0:0, 0:0)

26 września, czwartek

Grom Nowy Staw – ŁKS Łódź 12.15

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie Lubin 14.30

Resovia Rzeszów – Lech Poznań 17.00

2 października, środa

Unia Skierniewice – Motor Lublin 19.00