Legia sporo traci do Lecha

Legia słabo rozpoczęła obecny sezon Ekstraklasy i na początku rozgrywek pogubiła sporo punktów. Aktualnie po 16. kolejkach jest na piątym miejscu z aż dziewięcioma punktami straty do prowadzącego Lecha.

Wszołek powiedział, dlaczego Legia przegrała z Lechem

Kilka tygodni temu obie drużyny zmierzyły się ze sobą na stadionie przy Bułgarskiej. Goście ze stolicy do doznali w Poznaniu bolesnej porażki 5:2.

Mieli szczęście, że to był nasz siódmy mecz w okresie, w którym graliśmy co trzy dni. Taka jest prawda. Niech sobie myślą, że zagrali super mecz, ale my mamy swoje do udowodnienia. Chciałem jeszcze w sumie dodać, że Lech Poznań ma do nas dziewięć punktów straty w Lidze Konferencji. I w Pucharze Polski jeszcze - powiedział Wszołek w "Turbokozaku Extra" stacji Canal+ Sport.

Murawski odpowiedział Wszołkowi

Na odpowiedz z obozu Lecha nie trzeba było długo czekać. Legioniście odpowiedział Radosław Murawski.Apeluję o rozsądek. Ile jeszcze mamy Wam strzelić, żebyście choć raz uznali naszą wyższość? - powiedział pomocnik poznańskiej drużyny.