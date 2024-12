Gwizdy żegnały piłkarzy Śląska

W sobotnim zaległym meczu z Radomiakiem Radom Śląsk Wrocław przegrał 1:2 i po rundzie jesiennej do miejsca dającego utrzymanie w ekstraklasie traci aż osiem punktów.

Kibice pożegnali piłkarzy gwizdami i przyśpiewkami nie pozostawiającymi złudzeń, co myślą o ich poczynaniach na boisku.

Śląsk przeprasza kibiców

W poniedziałek włodarze klubu umieścili specjalny komunikat. Zdajemy sobie sprawę, że za nami całkowicie nieudana runda w PKO BP Ekstraklasie. W imieniu klubu chcemy Was przeprosić za to, jak dużo przyniosła Wam rozczarowań, a jak mało powodów do radości, na którą zasługujecie – można m.in. przeczytać.

Hetel już nie będzie trenerem Śląska

Mecz z Radomiakiem był ostatnim, podczas którego na ławce trenerskiej zasiadał Michał Hetel. Nadal nie jest znane nazwisko nowego szkoleniowca, ale nieoficjalnie pojawiły się informacje, że kilku trenerów już odmówiło poprowadzenia drużyny.

Klub poinformował, że plan przygotowań jest już nakreślony i zostanie przedstawiony po ogłoszeniu sztabu szkoleniowego.

Szefowie Śląska wierzą w wiosenne przebudzenie

Włodarze klubu zapewnili, że chociaż sytuacja jest bardzo trudna, nie poddali się i zrobią wszystko, aby ekstraklasa pozostała we Wrocławiu: Mamy świadomość, że żadne słowa nie zastąpią goli i zwycięstw naszej drużyny. Przed nami czas niezwykle intensywnej pracy podczas przerwy w rozgrywkach oraz ogromnie wymagająca runda wiosenna. Śląsk Wrocław nigdy się nie podda. Nie jest tak, że tylko chcemy, by wiosna była nasza. Ona musi być nasza.

Śląsk rundę wiosenną rozpocznie 3 lutego meczem na własnym stadionie z Piastem Gliwice.