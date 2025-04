Djurdjevic pracował m.in. w Lechu i Śląsku

Djurdjevic w naszym kraju głównie znany jest z występów w barwach Lecha Poznań. Po zakończeniu kariery był też trenerem "Kolejorza". Serb w przeszłości pracował też mi.in. w Śląsku Wrocław.

Prezes Stali Jacek Klimek poinformował, że bardzo szybko doszło do porozumienia z nowym opiekunem piłkarzy. Dodał, że klub skorzystał z zapisu w umowie podpisanej z Niedźwiedziem na początku września 2024 r. Otrzymał on odpowiednią odprawę i nic go już nie łączy z mieleckim klubem.

Djurdjevic ma utrzymać Stal w Ekstraklasie

Jak poinformowano we wtorek, kontrakt Djurdjevic z nowym pracodawcą ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. Głównym celem jaki postawiono przed szkoleniowcem jest utrzymanie Stali w Ekstraklasie.

Klimek powiedział, że do zatrudnienia Djurdjevica przekonała go m.in. jego waleczność, charyzma. Prezes Stali liczy, że zaowocuje duże doświadczenie jako piłkarza nowego szkoleniowca.

Oprócz Niedźwiedzia odszedł też trener przygotowania fizycznego Mateusz Borzym. Do sztabu szkoleniowego dojdzie asystent serbskiego szkoleniowca..

Stal w strefie spadkowej

Mielczanie w tabeli zajmują 16. miejsce w dorobkiem 23 punktów. Najbliższy mecz ligowy mielczanie rozegrają w piątek. Na swoim stadionie zmierzą się z Cracovią Kraków.