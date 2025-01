O co będzie grał Górnik na wiosnę?

Górnik pierwszą część sezonu zakończył na szóstej pozycji. Do prowadzącego Lecha Poznań traci osiem punktów. Zabrzanie bić się o tytuł raczej nie będą, ale walki o europejskie puchary nie wykluczają.

Presji żadnej na siebie nie nakładamy. Jeśli na koniec sezonu zajmiemy wyższe miejsce niż w poprzednich rozgrywkach to będzie nasz sukces - zaznacza Antczak.

Górnik musi poradzić sobie bez Rasaka

Cel wydaje się jak najbardziej realny. Do piątej Cracovii górnicy tracą tylko punkt, natomiast czwarta w stawce Legia nad zabrzanami ma zaledwie dwa "oczka" przewagi.

Kibiców Górnika może jednak martwić sprzedaż Damiana Rasaka do Ujpestu Budapeszt. Środkowy pomocnik był ważną postacią w ekipie prowadzonej przez Jana Urbana. Nie wiadomo, czy w klubie zostanie Norbert Wojtuszek, który jest blisko przenosin do Jagielloni Białystok.

Podolski stawia kropkę nad "i"

Lukę po Rasaku ma wypełnić Sondre Liseth. Norweg umowę z Górnikiem podpisał jeszcze przed wylotem drużyny na obóz przygotowawczy do Turcji. Kontraktem z zabrzanami związał się też 19-letni nigeryjski skrzydłowy Abbati Abdullahi, po którego przedstawiciele Górnika wypatrzyli na turnieju w Afryce.

Nie jest tajemnicą, że wielką pomocą przy transferach nowych piłkarzy do klubu służy Podolski. Jaka jest jego rola w tym procesie? Jak zdradza w Dzienniku Sportowym rzecznik Górnika Podolski stawia kropkę nad "i". Jeśli dostajesz wiadomość od piłkarza, który grał w najlepszych klubach Europy, z reprezentacją Niemiec zdobył mistrzostwo świata o treści: przyjdź do Górnika to fajny klub i warto w nim grać, to przestajesz się wahać tylko meldujesz się w Zabrzu i podpisujesz kontrakt - wyjaśnia Antczak.

