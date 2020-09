Po raz 17. zasadnicza faza Ligi Europy i jej poprzednika - Pucharu UEFA - zostanie rozegrana systemem grupowym. Dotychczas Polska miała w niej swoich przedstawicieli osiem razy: Amicę Wronki, Wisłę Kraków, później dwukrotnie Lecha Poznań, w 2011 roku po raz pierwszy wystąpiły w niej dwa zespoły - Wisła i Legia, następnie - po rocznej przerwie - dwukrotnie stołeczny zespół, a wreszcie w sezonie 2015/16 znowu Legia i "Kolejorz".

Z kolei w sezonie 2016/17 legioniści zagrali w 1/16 finału LE, ale był to efekt zajęcia trzeciej pozycji w grupie Ligi Mistrzów.

Przed sezonem 2004/05 kontynentalna federacja dokonała zmian w regulaminie rozgrywek Pucharu UEFA, drugiego w hierarchii ważności, po lukratywnej i prestiżowej Champions League. Kluby, które przebrnęły przez pierwszą rundę, awansowały do pięciozespołowych grup. Tam mecze odbywały się systemem "każdy z każdym", ale bez rewanżów. Trzy najlepsze przechodziły do kolejnego etapu, rozgrywanego już systemem pucharowym (mecz i rewanż).

Pierwsza w tych zreformowanych rozgrywkach zaprezentowała się jesienią 2004 roku Amica, która w decydującej rundzie eliminacji okazała się lepsza od łotewskiego FK Ventspils. Starcie z piłkarską Europą okazało się dla niej bolesną lekcją. Przegrała wszystkie spotkania: u siebie z Glasgow Rangers 0:5 i AZ Alkmaar 1:3, a na wyjazdach z Grazerem AK 1:3 i AJ Auxerre 1:5.

Rok później ostatniej fazy kwalifikacji nie przebrnęły Groclin Grodzisk Wielkopolski (z RC Lens) i Wisła Kraków (z portugalską Vitorią Setubal).

W sezonie 2006/07 w rozgrywkach grupowych Pucharu UEFA uczestniczyła Wisła, dzięki wyeliminowaniu Iraklisu Saloniki. Piłkarze "Białej Gwiazdy" zdołali wygrać tylko raz - w Krakowie z FC Basel 3:1. Porażki u siebie z Blackburn Rovers 1:2 oraz wyjazdowe z AS Nancy 1:2 i Feyenoordem Rotterdam 1:3 sprawiły, że uplasowali się na czwartej pozycji w grupie i odpadli.

W kolejnej edycji najbliżej awansu ponownie była ekipa z Grodziska Wlkp., ale lepsza okazała się Crvena Zvezda Belgrad i Polska nie była reprezentowana w fazie grupowej Pucharu UEFA.

W sezonie 2008/09, po dramatycznych bojach z Austrią Wiedeń (1:2 w Wiedniu i 4:2 po dogrywce w Poznaniu), do fazy grupowej dostał się Lech. "Kolejorz" rywalizację rozpoczął od remisu na własnym stadionie z AS Nancy 2:2. Później było 1:2 z CSKA w Moskwie i 1:1 z Deportivo La Coruna w Poznaniu, a wreszcie wygrana 1:0 w Rotterdamie z Feyenoordem, co dało mu awans do 1/16 finału. W tej rundzie drużyna trenera Franciszka Smudy nie sprostała Udinese Calcio (2:2, 1:2).

W 2009 roku UEFA zmieniła nazwę i system rozgrywek, wprowadzając Ligę Europy. Zwiększyła się też liczba zespołów w fazie grupowej z 40 do 48. Stawka podzielona została na 12 grup, w których rywalizacja toczy się systemem "każdy z każdym", już z rewanżami. Te zasady obowiązują do dziś - zamiast czterech drużyny rozgrywają sześć spotkań, po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy awansują do 1/16 finału.

W nowej formule w sezonie 2009/10 najbliżej kwalifikacji był Lech, ale w decydującej rundzie przegrał rzutami karnymi z belgijskim FC Brugge.

W kolejnym osiągnął jednak swój cel. Ówczesny mistrz Polski rywalizację w europejskich pucharach zaczął od rund kwalifikacyjnych LM, ale później trafił do 4. rundy kwalifikacji LE. W walce o awans do rozgrywek grupowych okazał się lepszy od ukraińskiego Dnipro Dniepropietrowsk, późniejszego finalisty LE.

Po zwycięstwach na własnym boisku z Manchesterem City 3:1, Salzburgiem 2:0 i remisie z Juventusem Turyn 1:1 oraz remisie we Włoszech 3:3, porażce w Anglii 1:3 i zwycięstwie w Austrii 1:0, poznaniacy zajęli drugie miejsce w grupie. W 1/16 finału wyeliminował ich portugalski Sporting Braga (1:0 i 0:2), który następnie awansował aż do finału, przegrywając z FC Porto 0:1.

Dziewięć lat temu Wisła odpadła z kwalifikacji Ligi Mistrzów w 4. rundzie i tym samym otrzymała bezpośrednią przepustkę do fazy grupowej LE. Legia z kolei rywalizację w eliminacjach LE rozpoczęła od 3. rundy, w której wyeliminowała turecki Gaziantepspor. Jej kolejną przeszkodą był Spartak Moskwa, a awans zapewniła sobie w ostatniej minucie rewanżu w stolicy Rosji po bramce na 3:2 Janusza Gola.

W fazie grupowej oba polskie zespoły odniosły po trzy zwycięstwa i doznały trzech porażek, ale wystarczyło to do awansu do 1/16 finału, co dwóm klubom znad Wisły nie udało się nigdy wcześniej i później.

Wisła w Krakowie pokonała londyński Fulham 1:0 i Twente Enschede 2:1, ale uległa Odense 1:3. Na wyjazdach wygrała w Danii 2:1, a przegrała po 1:4 w Anglii i Holandii.

Z kolei Legia przed własną publicznością wygrała z Hapoelem Tel Awiw 3:2 i Rapidem Bukareszt 3:1, a uległa PSV Eindhoven 0:3. Z wyjazdów trzy punkty przywiozła z Rumunii, po zwycięstwie 1:0, by w Holandii i Izraelu przegrać po 0:2.

W 1/16 finału drużynę z Krakowa wyeliminował Standard Liege (1:1 i 0:0 w Belgii), a legioniści musieli uznać wyższość piłkarzy Sportingu Lizbona (2:2, 0:1).

W sezonie 2012/13 w decydującej fazie eliminacji uczestniczyły Legia i Śląsk Wrocław, ale lepsze okazały się, odpowiednio, Rosenborg Trondheim i Hannover 96.

Eliminacji do następnej edycji nie przebrnęła żadna z polskich drużyn, a głośnym echem odbiło się odpadnięcie Lecha po dwumeczu z Żalgirisem Wilno (0:1, 2:1). Do fazy grupowej dostała się jednak Legia, która dotarła do ostatniej rundy kwalifikacji LM i mimo niepowodzenia - 1:1 i 2:2 ze Steauą Bukareszt - przepustkę do LE miała w kieszeni.

Grupowych pojedynków kibice i piłkarze Legii nie będą jednak wspominać miło. Goryczy pięciu kolejnych porażek nie mogło osłodzić wyjazdowe zwycięstwo nad Apollonem Limassol w ostatniej kolejce. Wcześniej cypryjska jedenastka wygrała w Warszawie, a dwukrotnie ekipę trenera Jana Urbana pokonały też Lazio Rzym i turecki Trabzonspor.

Kolejny sezon - 2014/15 - był bardziej udany, choć cieniem na występach polskich klubów kładzie się wyeliminowanie Lecha przez islandzki Stjarnan. Dzielnie walczył jednak Ruch Chorzów, który dopiero po dogrywce w ostatniej rundzie kwalifikacji uległ Metalistowi Charków, a w fazie grupowej z powodzeniem rywalizowała Legia.

Stołeczna ekipa trafiła do LE z LM, z której odpadła wskutek decyzji UEFA o walkowerze w rewanżu 3. rundy eliminacji z Celtikiem Glasgow. W decydujących spotkaniach o awansie do rozgrywek grupowych LE dwukrotnie pokonali Kazachów z FC Aktobe.

Już w grupie wykorzystali dość korzystne losowanie i wygrali pięć z sześciu potyczek z Trabzonsporem, Metalistem Charków i belgijskim Lokeren, który jako jedyny potrafił pokonać na własnym stadionie ówczesnego mistrza Polski. W 1/16 finału za silny okazał się jednak Ajax Amsterdam. Na swoim stadionie wygrał 1:0, a w Warszawie 3:0. Trzy z czterech bramek dla ekipy z Holandii uzyskał Arkadiusz Milik.

W sezonie 2015/16 legioniści jako wicemistrzowie kraju pokonali trzy przeszkody w kwalifikacjach: rumuński FC Botosani (1:0, 3:0), albańskie Kukesi (3:0 walkower i 1:0) oraz ukraińską Zorię Ługańsk (1:0 i 3:2). "Kolejorz" trafił do ostatniej rundy kwalifikacji po kolejnej nieudanej przygodzie z LM. Videoton Szekesfehervar pokonał przed swoją publicznością 3:0, a na Węgrzech zwyciężył 1:0.

Legia trafiła do grupy z FC Brugge, FC Midtjylland oraz Napoli. Efekt - jedna wygrana (u siebie z duńską drużyną 1:0), remis (1:1 z rywalem z Belgii) i cztery porażki, co dało ostatnią lokatę.

Lech w grupie z Belenenses Lizbona, Fiorentiną i FC Basel wywalczył punkt więcej (wygrana we Włoszech 2:1 i dwa bezbramkowe remisy z ekipą portugalską), ale to wystarczyło do trzeciego miejsca.

W edycji 2016/17 Legia rywalizowała w 1/16 finału LE po "spadku" z Ligi Mistrzów, a wyeliminował ją Ajax Amsterdam (0:0, 0:1). Od 23 lutego 2017, kiedy rozegrano rewanż, nie dane było polskiemu klubowi zagrać w zasadniczej części LE.

W sezonie 2017/18 na ostatnim etapie kwalifikacji drzwi przed Legią zatrzasnął mołdawski Sheriff Tyraspol, w następnym już w przedostatniej rundzie eliminacji odpadły Legia (luksemburski Dudelange), Jagiellonia Białystok (KAA Gent) i Lech Poznań (KRC Genk), a przed rokiem warszawska drużyna w ostatnim etapie była o jednego gola gorsza od Rangers FC (0:0, 0:1).

W czwartek przed Legią i Lechem ostatnie przeszkody przed fazą grupową - warszawianie podejmą Karabach Agdam z Azerbejdżanu, a "Kolejorz" w Belgii spotka się z ekipą Royal Charleroi. W tym nietypowym sezonie o awansie do kolejnych rund decyduje wynik jednego meczu.

Polskie kluby w fazie grupowej Pucharu UEFA i LE: 2004/05: Amica Wronki 2005/06: - 2006/07: Wisła Kraków 2007/08: - 2008/09: Lech Poznań - 1/16 finału 2009/10: - 2010/11: Lech Poznań - 1/16 finału 2011/12: Legia Warszawa, Wisła Kraków - 1/16 finału 2012/13: - 2013/14: Legia Warszawa 2014/15: Legia Warszawa - 1/16 finału 2015/16: Legia Warszawa, Lech Poznań 2016/17: - (Legia Warszawa - 1/16 finału po zajęciu 3. miejsca w grupie LM) 2017/18: - 2018/19: - 2019/20: -