Łącznie 4000 wejściówek trafi do drużyn-finalistów. Poza tym UEFA będzie oferowała innym zainteresowanym pulę biletów do najbliższego piątku; ceny od 40 do 130 euro.

Pozostałe zostaną przekazane do dyspozycji m.in. "lokalnego komitetu organizacyjnego, federacji, partnerów biznesowych i nadawców".

Jak zaznaczono w komunikacie, zagraniczni fani będą musieli przestrzegać wszelkich ograniczeń związanych z koronawirusem. Wejście na stadion w Gdańsku może wiązać się z koniecznością okazania potwierdzenia szczepienia lub negatywnego wyniku testu na Covid-19 - przekazała UEFA.

Kto zagra w finale?

Możliwy jest angielski lub angielsko-hiszpański finał, bowiem kilka dni temu w pierwszych spotkaniach półfinałowych Manchester United wygrał u siebie z AS Roma 6:2, zaś Arsenal Londyn przegrał na wyjeździe z hiszpańskim Villarrealem 1:2. Rewanże 6 maja w Rzymie i Londynie.

Już rok temu finał Ligi Europy miał się odbyć w Gdańsku, ale z powodu koronawirusa decydującą fazę rozgrywek – od ćwierćfinału – przeprowadzono w formie turnieju w Niemczech. W finale w Kolonii Sevilla pokonała Inter Mediolan 3:2.