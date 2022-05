Jak poinformowała policja, funkcjonariusze rozproszyli w okolicach dworca kolejowego grupę ok. 800 sympatyków drużyny z Londynu, która "szukała okazji do konfrontacji" z fanami Eintrachtu. Co najmniej dwóch kibiców West Ham zostało rannych i odwiezionych do szpitala.

Już w nocy z wtorku na środę grupa kibiców West Ham została zaatakowana w barze we Frankfurcie przez kilkunastu zamaskowanych mężczyzn w barwach Eintrachtu. Napastnicy uciekli zanim na miejsce przybyła policja.

Z kolei we wtorek dwóch Brytyjczyków zostało zaatakowanych przez sześciu fanów Eintrachtu, których później zatrzymano.

W pierwszym meczu tych drużyn w Londynie zwyciężył Eintracht 2:1. Wcześniej niemiecki zespół wyeliminował m.in. Barcelonę.