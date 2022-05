Polski bramkarz na arenie międzynarodowej jest rezerwowym, a między słupkami zastępuje go Francuz Alphonse Areola.

Reklama

Angielski zespół w ostatnich tygodniach wyraźnie skupia się na walce o triumf w LE, który oznaczałby możliwość występu w następnej edycji Ligi Mistrzów. Piłkarze trenera Davida Moyesa w czterech ostatnich występach powiększyli dorobek jedynie o punkt i zajmują siódmą lokatę, która oznacza udział w Lidze Konferencji.

Powody do optymizmu po porażce na własnym stadionie daje "Młotom" i ich kibicom sytuacja z poprzedniej rundy, kiedy WHU zremisował u siebie z Olympique Lyon 1:1, a we Francji wypunktował gospodarzy 3:0.

Teraz wygrana jest koniecznością, by ewentualnie szukać szczęścia w dogrywce bądź rzutach karnych. Nie będzie o nią łatwo, gdyż po 90 minutach Eintracht przegrywał w tej edycji LE tylko raz - z Betisem Sewilla 0:1, a samobójcze trafienie gości w ostatniej minucie dogrywki dało niemieckiej ekipie awans do ćwierćfinału, w którym sprawiła jedną z większych niespodzianek tej edycji eliminując Barcelonę.

Reklama

Eintracht zajmuje 11. lokatę w Bundeslidze i Liga Europy to jedyna szansa na sukces w tym sezonie. Nic dziwnego, że we Frankfurcie nie kryją, co jest priorytetem.

Moje ostatnie słowa do piłkarzy przed wyjściem z szatni brzmiały: "uważajcie na kontuzje i nie zapomnijcie pogratulować rywalom po końcowym gwizdku" - przyznał pół żartem pół serio trener Eintrachtu Oliver Glasner po przegranym 0:2 poniedziałkowym spotkaniu ligowym z Bayerem Leverkusen (0:2).

RB Lipsk przed szansą na dwa puchary

Dwie ligowe porażki z rzędu odnotował w Niemczech RB Lipsk, który w LE pozostaje niepokonany i jest blisko awansu do finału. W przypadku zespołu spod znaku czerwonego byka ostatnie niepowodzenia skutkowały jednak spadkiem na piątą lokatę, co może oznaczać absencję w kolejnej edycji Champions League.

Reklama

Nie ma mowy o żadnym luźniejszym traktowaniu Bundesligi. Walczymy o "czwórkę", a do tego potrzebujemy punktów. Za chwilę może się okazać, że zostaniemy z niczym, a bardzo byśmy tego nie chcieli - zaznaczył węgierski bramkarz Peter Gulasci.

Założony w 2009 roku klub, mimo sporych nakładów finansowych, nie może się dotychczas poszczycić żadnym trofeum. Dwukrotnie był wicemistrzem kraju, dwa razy przegrał finał Pucharu Niemiec. Trzecie podejście - 21 maja w decydującym pojedynku z SC Freiburg. Wtedy drużyna z Lipska może mieć już w gablocie puchar za triumf w LE, bo finał tych rozgrywek odbędzie się trzy dni wcześniej na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w Sewilli.