W czterech wcześniejszych meczach w LE Raków zgromadził tylko punkt i aby wciąż mieć szansę na grę w fazie pucharowej potrzebował w czwartek zwycięstwa. Podopieczni trenera Dariusza Szwargi cel osiągnęli i zanotowali pierwszą w historii częstochowskiego klubu wygraną w zasadniczej części europejskich rozgrywek.

Goście powinni byli objąć prowadzenie w 15. minucie, ale Chorwat Ante Crnac w dogodnej okazji uderzył obok słupka. Natomiast pięć minut później sytuację sam na sam zmarnował Marcin Cebula.

W 75. minucie Szwarga wprowadził do gry aż czterech nowych piłkarzy. Intuicja nie zawiodła 33-letniego szkoleniowca. Jednym ze zmienników był John Yeboah i to właśnie Ekwadorczyk sześć minut później zdobył zwycięską bramkę. Yeboah doskonale wykorzystał dobre dogranie spod linii końcowej Brazylijczyka Jeana Carlosa.

W drugim meczu grupy D Atalanta Bergamo zremisowała u siebie ze Sportingiem Lizbona 1:1. To oznacza, że obie te drużyny będą wiosną kontynuowały grę w fazie pucharowej Ligi Europy.

Raków natomiast za dwa tygodnie stoczy ze Sturmem korespondencyjny pojedynek o trzecie miejsce w tabeli, premiowane grą w 1/16 finału Ligi Konferencji. Obecnie obie ekipy mają tyle samo punktów, ale wyżej notowany jest Sturm, który ma lepszy bilans bramek o jednego gola. 14 grudnia Raków w Sosnowcu podejmie Atalantę, a Sturm na wyjeździe zagra ze Sportingiem.

Oprócz Sportingu awans do fazy pucharowej wywalczyły m.in. ekipy West Ham United, AS Romy i Liverpoolu. Występujące w grupie A "Młoty", których bramki strzegł Fabiański, pokonały na wyjeździe ekipę TSC Backa Topola 1:0 po golu Tomasa Soucka w końcówce.

W grupie G Roma, z Nicolą Zalewskim na ławce rezerwowych, zremisowała na wyjeździe z Servette Genewa 1:1. W grupie E natomiast Liverpool gładko wygrał u siebie z LASK Linz 4:0.

Z grupy B awansowały Olympique Marsylia i Brighton & Hove Albion Jakuba Modera. "Mewy", bez Polaka w kadrze, pokonały na wyjeździe 1:0 AEK Ateny z Damianem Szymańskim w składzie.

Jedynym zespołem, który odniósł komplet pięciu zwycięstw jest Bayer Leverkusen. Tym razem "Aptekarze" pokonali na wyjeździe szwedzki zespół Hacken 2:0.

Finał Ligi Europy zaplanowany jest na 22 maja przyszłego roku w Dublinie.

Wyniki 5. kolejki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy:

grupa A SC Freiburg - Olympiakos Pireus 5:0 (4:0) TSC Backa Topola - West Ham United 0:1 (0:0) tabela: M Z R P Bramki Pkt 1. West Ham United 5 4 0 1 8-4 12 - awans 2. SC Freiburg 5 4 0 1 17-5 12 - awans 3. Olympiakos Pireus 5 1 1 3 6-12 4 4. TSC Backa Topola 5 0 1 4 4-14 1 grupa B AEK Ateny - Brighton&Hove Albion 0:1 (0:0) Olympique Marsylia - Ajax Amsterdam 4:3 (2:2) 1. Olympique Marsylia 5 3 2 0 14-9 11 - awans 2. Brighton & Hove Albion 5 3 1 1 9-5 10 - awans 3. AEK Ateny 5 1 1 3 5-9 4 4. Ajax Amsterdam 5 0 2 3 7-12 2 grupa C Sparta Praga - Betis Sewilla 1:0 (0:0) Rangers FC - Aris Limassol 1:1 (0:1) 1. Betis Sewilla 5 3 0 2 7-4 9 2. Rangers FC 5 2 2 1 5-4 8 3. Sparta Praga 5 2 1 2 6-6 7 4. Aris Limassol 5 1 1 3 6-10 4 grupa D Sturm Graz - Raków Częstochowa 0:1 (0:0) Atalanta Bergamo - Sporting Lizbona 1:1 (1:0) 1. Atalanta Bergamo 4 3 2 0 8-4 11 - awans 2. Sporting Lizbona 4 2 2 1 7-6 8 - awans 3. Sturm Graz 4 1 1 3 4-6 4 4. Raków Częstochowa 4 1 1 3 3-6 4 grupa E Liverpool - LASK Linz 4:0 (2:0) Toulouse - Union Saint-Gilloise 0:0 1. Liverpool 5 4 0 1 16-5 12 - awans 2. Toulouse 5 2 2 1 6-8 8 3. Union Saint-Gilloise 5 1 2 2 3-7 5 4. LASK Linz 5 1 0 4 5-10 3 grupa F Villarreal - Panathinaikos Ateny 3:2 (2:0) Maccabi Hajfa - Rennes 0:3 (0:1) 1. Rennes 5 4 0 1 11-3 12 - awans 2. Villarreal 4 3 0 1 6-5 9 - awans 3. Panathinaikos Ateny 5 1 1 3 6-8 4 4. Maccabi Hajfa 4 0 1 3 1-8 1 grupa G Servette Genewa - AS Roma 1:1 (0:1) Sheriff Tyraspol - Slavia Praga 2:3 (1:1) 1. Slavia Praga 5 4 0 1 13-4 12 - awans 2. AS Roma 5 3 1 1 9-4 10 - awans 3. Servette Genewa 5 1 2 2 4-9 5 4. Sheriff Tyraspol 5 0 1 4 5-14 1 grupa H Molde FK - Karabach Agdam 2:2 (0:1) BK Haecken - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1) 1. Bayer Leverkusen 5 5 0 0 14-2 15 - awans 2. Molde FK 5 2 1 2 10-6 7 3. Karabach Agdam 5 2 1 2 4-7 7 4. BK Haecken 5 0 0 5 2-15 0