Wisła była rozstawiona w losowaniu, a wśród jej potencjalnych rywali znajdowały się: IF Elfsborg (Szwecja), Corvinul Hunedoara (Rumunia), Botew Płowdiw (Bułgaria), Zire FK (Azerbejdżan), Pafos FC (Cypr), MFK Rużomberok (Słowacja), Paksi FC (Węgry) i Llapi Podujeve (Kosowo), z którym to los skojarzył ekipę spod Wawelu.

Reklama

W drugiej rundzie Wisła nie będzie rozstawiona

Klub ten został założony w miejscowości Podujevo 5 lipca 1932 roku. Prawo gry w europejskich pucharach zapewnił sobie zdobywając wicemistrzostwa kraju. W 36 spotkaniach Llapi wywalczyło 71 punktów. W pucharach Llapi swoje mecze jako gospodarz będzie rozgrywało w Prisztinie.

W przypadku awansu krakowianie w 2. rundzie LE nie będą już rozstawiani. Jeśli odpadną, to zagrają w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Mecze na tym etapie zaplanowano na 25 lipca i 1 sierpnia.

Wisła po 12. latach wraca do europejskich rozgrywek

Polskę w zbliżającej się edycji europejskich rozgrywek reprezentować będą także Jagiellonia Białystok w Lidze Mistrzów oraz Śląsk Wrocław i Legia Warszawa w Lidze Konferencji. Swoich rywali zespoły te poznają podczas losowania 19 czerwca.

Występująca w 1. lidze Wisła prawo gry w Lidze Europy zapewniła sobie zdobywając Puchar Polski, po wygranej 2:1 z finale z Pogonią Szczecin. Dla krakowskiego zespoły będzie do pierwszy występ w europejskich rozgrywkach od 23 lutego 2012 roku. Wówczas krakowianie po bezbramkowym remisie w wyjazdowym meczu ze Standardem Liege odpadli w 1/16 finału Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1.

Co ciekawe trenerem "Białej Gwiazdy" był wtedy Kazimierz Moskal, który 4 czerwca został ponownie jej szkoleniowcem.

Reklama

Wisła w swojej historii w europejskich pucharach rywalizowała 22 razy. Rozegrała 104 mecze, w których odniosła 47 zwycięstw, 20 razy zremisowała i poniosła 37 porażek. Największe sukcesy to awans do ćwierćfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1979 roku, awans do 1/8 finału Pucharu UEFA w 2003 roku i awans do 1/16 finału Ligi Europy w 2012 roku.

Wisła rozpoczęła przygotowania w Myślenicach

Krakowski zespół w poprzednim sezonie zajął dopiero 10. miejsce w rozgrywkach 1. Ligi; najgorsze w historii klubu, co skutkowało m.in. odejściem trenera Alberta Rude, którego zastąpił Moskal. Z drużyną pożegnało się do tej pory dziewięciu piłkarzy: Vullnet Basha, Dejvi Bregu, David Junca, Billel Omrani, Alvaro Ratan, Eneko Satrustegui, Szymon Sobczak Miki Villar i Michał Żyro. Do tego grona niebawem może dołączyć Jakub Krzyżanowski. Ten 18-letni lewy obrońca wyjechał do Bolonii w związku z bliskim transferem do tamtejszego klubu.

Na razie w ich miejsce pozyskano pomocnika Oliviera Sukiennickiego ze Stali Stalowa Wola. Powróciło też kilku piłkarzy z wypożyczenia do innych klubów.

Wiślacy przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli w poniedziałek. Do czwartku drużyna będzie ćwiczyć w swoim ośrodku treningowym w Myślenicach, a potem wyjedzie na obóz do Woli Chorzelowskiej, który potrwa do 28 czerwca. Tego dnia odbędzie sparing z Puszczą Niepołomice. W planach jest jeszcze jeden sparing, ale na razie rywal i termin nie zostały ogłoszone.