8 zespołów wywalczy bezpośredni awans

Osiem najlepszych drużyn ze wspólnej tabeli Ligi Konferencji na pewno zagra w 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Ekipy z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

Piłkarze z Częstochowy, bliscy bezpośredniego awansu do 1/8 finału, zmierzą się na Cyprze z Omonią Nikozja, Jagiellonię czeka w Holandii przeprawa z AZ Alkmaar, a Lech spotka się w Czechach z Sigmą Ołomuniec.

Raków pewny udziału w fazie pucharowej

Na jedną kolejkę przed końcem fazy ligowej Raków zajmuje trzecie miejsce (11 pkt) i zapewnił sobie udział w fazie pucharowej - w najgorszym razie w barażach. Jeżeli wicemistrz Polski pokona Omonię, na pewno będzie w pierwszej ósemce. Ma na to szansę również w przypadku remisu lub nawet porażki, ale wtedy zdecydują wyniki na innych stadionach.

Jagiellonia z ośmioma punktami zajmuje 18. miejsce, a Lech (7 pkt) jest 20., więc najbliższa kolejka zdecyduje o ich dalszych losach.

Legia żegna się z Europą

Przygodę z europejskimi pucharami kończy natomiast Legia. Warszawska drużyna nie wygrała żadnego z 11 kolejnych meczów zarówno w kraju, jak i w Europie.

Legioniści w Lidze Konferencji zajmują dopiero 30. miejsce z trzema punktami, tracąc cztery do 24. lokaty. Tę pozycję zajmuje właśnie ich najbliższy rywal, czyli Lincoln Red Imps. Drużyna z Gibraltaru m.in. wygrała w tej edycji u siebie sensacyjnie z Lechem 2:1. Wszystkie mecze ostatniej kolejki rozpoczną się o godz. 21.